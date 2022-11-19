وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع رؤساء محاكم قوى الامن الداخلي



ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً ضم رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ورئيس محكمة التمييز.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان أن “وزير الداخلية عبد الامير الشمري أكد خلال الاجتماع على أهمية تطبيق القانون”، مشيراً الى أن “المحاكم هي أساس الضبط في المؤسسات”.

واضاف أن “التأثير الإصلاحي للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم القضايا والدعاوى بصورة مبكرة”، فيما شدد الشمري بحسب البيان على “أن تكون العقوبات صارمة بقضايا الرشى والمخدرات”.

وأكد وزير الداخلية على “إبعاد المسيئين من المؤسسات الامنية والقضائية”، لافتاً الى “ضرورة استقلالية العمل فضلا عن تنظيم حملات تثقيفية قانونية بهذا الصدد”.

واشار البيان الى أن “الشمري استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها محاكم قوى الأمن الداخلي والخطط المستقبلية للعمل وفق سياسة وزارة الداخلية الحالية”.

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