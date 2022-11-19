وزير الهجرة والمهجرين تبحث مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية في أربيل حل المشاكل في مخيمات الايواء

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بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة “إيفان فائق جابرو”، مع رئيس مؤسسة البرزراني الخيرية السيد “موسى احمد” ، في مقر الموسسة بمحافظة ‏اربيل ، ملف النازحين داخل المخيمات وحل المشاكل التي تواجه ايوائهم، فضلا عن ملف ‏العودة الطوعية واوضاع النازحين من الايزيديين .

واشارت السيدة الوزير “ان المرحلة المقبلة قد تشهد بعض التحديات التي تواجه الجهات المعنية بملف النازحين بسبب انسحاب بعض منظمات الامم المتحدة “.

‏ ‏وثمنت سيادتها خلال اللقاء الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة ثلاثية بين وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان العراق والمؤسسة،كما تم بحث اوضاع اللاجئين القاطنين في الاقليم .

من جانبه اكد رئيس المؤسسة على اهمية هذا اللقاء لديمومة التنسيق بين الجانبين وتقديم افضل الخدمات للنازحين، مشيداً بالروح الانسانية التي تحملها السيدة الوزيرة في مساندتها لجميع الجهود التي تدعم الن ازحين .

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