يارالله يوجه بفتح تحقيق بتعرض كركوك الارهابي وتوقيف المقصرين فوراً



وجه رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله، اليوم السبت، بفتح تحقيق بتعرض كركوك الارهابي وتوقيف المقصرين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن قيس المحمداوي يصلان الى قاطع الفرقة الثامنة للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على احدى النقاط العسكرية”.

واضافت أن “رئيس اركان الجيش وجه بفتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فوراً”.

واشارت الى أن “يار الله والمحمداوي التقوا بقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن علي الفريجي وتوجهوا الى موقع الحادث الارهابي الذي استشهد فيه اربعة من ابطال الجيش العراقي”.

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