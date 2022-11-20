(بسماية) تحتضن بيتا ثقافيا

بعد عمل تنسيقي وجهود متواصلة، تم أخيرا افتتاح بيت ثقافي في بسماية بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الاستثمار، ليكون مركزا لإستقطاب الطاقات الابداعية للمثقفين والموهوبين من سكنة تلك المدينة.

وبهذه المناسبة جرى تنظيم حفل افتتاح رسمي للبيت الثقافي حضره وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عماد جاسم، وعدد من ممثلي دائرة العلاقات الثقافية في الوزارة، وجمهور من عوائل المدينة.

حيث تضمنت الفعاليات التي نظمتها دائرة العلاقات الثقافية معرضا للكتاب بمشاركة دائرة الشؤون الثقافية العامة ودار المأمون للترجمة والنشر ودار ثقافة الاطفال، بالاضافة الى الفقرات الموسيقية، وبازارا للاعمال اليدوية لعدد من النساء وفقرات اخرى.

وفي كلمة الافتتاح، أكد وكيل الوزارة، على ان البيت الثقافي سيكون بمثابة واحة ابداعية للجمال، يحتضن الفعاليات الثقافية والفنية بشكل دوري وبمساهمة لجنة استشارية من مثقفي المجمع السكني من الراغبين في العمل التطوعي، بهدف استضافة المواهب وتفعيل ورش ودورات تنموية، وجعل المكتبة مكانا لاستقبال محبي القراءة. اضافة الى اقامة ندوات ثقافية، وفعاليات فنية بشكل شهري والاحتفاء بشخصيات عراقية متميزة من المثقفين.

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