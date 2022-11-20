حكومة إقليم كوردستان تنفي أنباء “تهريب أسلحة” عبر أراضيها إلى إيران



فت حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت تصريحات أطلقها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن “تهريب” أسلحة إلى إيران.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان إن مواقع إخبارية إيرانية عدة ذكرت أن جون بولتون، الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي ورسمي في الولايات المتحدة، زعم أنه تم “تهريب أسلحة” إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر إقليم كوردستان.

وأضاف أن “حكومة إقليم كوردستان ترفض هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، والتي تكررت مراراً”.

وجاء في البيان “لم تسمح حكومة إقليم كوردستان، بأي شكل من الأشكال، بتقويض أمن دول الجوار من خلال الإقليم، وهذه الأخبار بعيدة عن الحقيقة”.

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