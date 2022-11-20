كولورادو الأميركية.. 5 قتلى بإطلاق نار في ملهى للمثليين



لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 18، في إطلاق نار وقع في ملهى ليلي للمثليين، ليل السبت، في مدينة كولورادو سبرينغز، بولاية كولورادو الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باميلا كاسترو: “حصل إطلاق نار في ملهى محلي هذا المساء.. لدينا 18 جريحا وخمسة قتلى”.

وأوضحت أن مشتبها به محتجز، ويعالج من إصابات بعد الهجوم على النادي الليلي الذي يسمى “كلوب كيو”.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار، قبل منتصف الليل.

ويصنف “كلوب كيو” نفسه على غوغل بأنه “ملهى ليلي للمثليين، مخصص للبالغين يقيم أمسيات خاصة مثل الكاريوكي وعروض السحب والدي جيه”.

وفي صفحته على فيسبوك، قال الملهى في بيان إنه “حزين بسبب الهجوم الأحمق على مجتمعنا.. نشكر ردود الفعل السريعة من العملاء الأبطال الذين سيطروا على المسلح وأنهوا هجوم الكراهية هذا”.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن الدافع وراء الهجوم.

وأظهرت صور بعد إطلاق النار سيارات الأمن والطوارئ متوقفة في شارع بالقرب من المكان.

الحرة – واشنطن

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