مقترح بإجراء فحص مخدرات شامل للموظفين والطلبة

بغداد/ نبأ مشرق

كشفت كتلة السيادة عن مقترح جديد لتعديل قانون مكافحة المخدرات، فيما كشفت وزارة الداخلية عن القاء القبض على 1380 متهماً بالتعاطي والمتاجرة والترويج خلال الشهر الماضي.

وقال النائب عن كتلة السيادة أحمد عدنان الجحيشي، أن “هناك تعديلا على قانون مكافحة المخدرات لتشديد العقوبة على المتعاطين والمتاجرين”.

وتابع الجحيشي، أن “التعديل يتضمن فحص كافة الموظفين والطلبة من لجان طبية بنحو سنوي ومنحهم بطاقات تُعدّ جزءاً من الوثائق الرسمية”، مشدداً على أن “المخدرات باتت خطراً حقيقياً يهدد العراق”.

وأشار، إلى “الحصول على أكثر من 50 توقيعاً لتشريع هذا التعديل مع دعم من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

من جانبه، ذكر مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، بلال صبحي، أن “القوات الأمنية القت القبض على 1380 متعاطيا ومتاجرا ومروجا للمخدرات في الشهر الماضي”.

وتابع صبحي، أن “مجموع المتهمين الملقى القبض عليهم خلال 10 أشهر الماضية بلغ 13 ألف و600 متهم”.

واشار الى ان “هذا العدد يدلل على وجود خطر حقيقي يواجه المجتمع”، مؤكداً “ارتفاع اعداد الملقى القبض عليهم مقارنة بالعام الماضي خاصة باستهداف كبار تجار المخدرات”.

ومضى صبحي، إلى أن “أبرز الفئات المستهدفة هم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18-35 عاماً كذلك الاحداث حيث تم القاء القبض على 550 حدثاً خلال الـ 10 أشهر من عام 2022”.

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