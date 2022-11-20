نجم المنتخب البرتغالي: مستوى كريستيانو رونالدو “هائل”



نيفيز (يسار الصورة) أكد أن الأجواء في الفريق رائعة

أكد النجم، روبن نيفيز، لاعب وسط منتخب البرتغال إن مستوى قائد فريقه كريستيانو رونالدو “هائل” في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء مسيرته في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر الخميس المقبل في مواجهة غانا.

ورفض نيفيز لاعب ولفرهامبتون واندرارز الإنكليزي التكهنات التي تحدثت عن إن رونالدو ليس في أفضل حال قائلا إن مهاجم مانشستر يونايتد يبدو مثلما كان في السابق خلال التدريبات.

وقال نيفيز في مؤتمر صحفي، الأحد، في قطر: “من خلال ما رأيته خلال التدريبات مستواه هائل.. لا يسبب لنا أي قلق على الإطلاق.

وتابع: “نحن كفريق نعرف تماما الجوانب التي يتعين علينا العمل عليها حتى يكون الجميع جاهزين تماما أيام المباريات”.

وأضاف نيفيز: “لو كنا فريقا جيدا سيكون رونالدو استثنائيا”.

وأكد نيفيز أن المقابلة الشهيرة التي انتقد فيها رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لم يكن لها أي تأثير على المنتخب البرتغالي لأن ما ورد فيها لا علاقة له بالمنتخب الوطني للبلاد.

وأردف نيفيز (25 عاما) قوله “بالتأكيد الجدل الذي أثارته المقابلة يواجهنا في كل مكان.. لكني لا أعتقد أن هناك أي جدل بيننا في المنتخب.. والاجواء بين لاعبي الفريق رائعة حاليا”.

وغاب رونالدو عن ودية بلاده أمام نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة لكنه تدرب بصورة طبيعية أمس السبت وكان يبتسم ويمزح مع زملائه في الفريق خلال ذلك.

وفي الدور الأول تتنافس البرتغال ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

رويترز

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط