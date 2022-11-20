نهايات الخلفاء العباسيين بعد مقتل المتوكل!!*

الخلفاء العباسيون لم تكن أيام حكمهم سهلة , كما تصورها بعض كتب التأريخ , خصوصا بعد مقتل المتوكل , وفقدان الخلافة لهيبتها , فمعظمهم عاش في قلق وخوف وتوجس من الذين حوله , وتحولوا إلى رموز وأقنعة لقِوى سخرتهم لتمرير غاياتها , وما أن يكونوا عثرة أمامها حتى يتم القضاء عليهم بشتى الوسائل القاسية.

وأدناه مختصر لنهاياتهم:

المنتصر بالله (247 – 248) هجرية

مات مسموما وعمره (26) سنة , بعد أن قتل أباه قبل بضعة أشهر.

المستعين بالله (248 – 252) هجرية

ذبحه سعيد الحاجب في سامراء وعمره (31) سنة.

المعتز بالله (252 – 255) هجرية

هجم عليه جماعة وجروا برجله وضربوه بالدبابيس , وأقاموه في الشمس في يوم صائف , وهم يلطمون وجهه ويقولون له إخلع نفسك , وبعد خمسة أيام من خلعه , أدخل الحمام فاغتسل فعطش فمنعوا عنه الماء , ثم سقوه ماءً مثلجا فسقط ميتا , بعد تعذيب متوحش , وكان عمره حين مات (23) سنة.

المهتدي بالله (255 – 256) هجرية

أمسكوه وعصروا خصيتيه بحجر فمات وعمره (41) سنة

المعتمد على الله (256 – 279) هجرية

قهر وحُجر ووكل عليه , وأعيد للخلافة , ومات فجأة وقيل مات مسموما , وعمره (50) سنة.

المعتضد بالله (279 – 289) هجرية

إعتل ومات , ويُقال من كثرة الجماع , وعمره (47) سنة.

المكتفي بالله (289 – 295) هجرية

مات معتلا وعمره (31) سنة.

المقتدر بالله (295 – 319) هجرية

تولى الخلافة في عمر (13) , ومات مقتولا في عمر (37) , ذبحوه بالسيف , وشيل رأسه على رمح , وسلب ما عليه , وبقي مكشوف العورة حتى ستر بالحشيش , ثم حفر له ودفن في موضع قتله.

القاهر بالله (319 – 322) هجرية

لا يصحو من سكر ولا يفتر من سماع غناء , وسفاك دماء , خلعوه وسملوا عينيه بمسمار محمي حتى سالتا على خديه. ومات وعمره (53) سنة (339) هجرية , وعاش أعمى متسولا منذ خلعه.

الراضي بالله (322 – 329) هجرية

تولى الخلافة في عمر (25) , قضى معظمها ليس له منها إلا الإسم , إعتل ومات في عمر (29)

المتقي لله (329 – 333) هجرية

تولى الخلافة في عمر (34) , سُملت عيناه , وسجن (25) عاما ومات سنة (359) هجرية وعمره (64) سنة.

المستكفي بالله (333 – 334) هجرية

تولى الخلافة في عمر (41) , خلعوه وسُملت عيناه , وسجن حتى مات سنة (338) هجرية , وعمره (42) سنة.

المطيع بالله (334 – 363) هجرية

تولى الخلافة في عمر (33) , كان مستضعفا وأصيب بالفالج , وتنازل لإبنه عن الخلافة , ومات بعدها , وكان عمره (62) سنة.

الطائع لله (363 – 393) هجرية

في سنة (381) قبضوا عليه , بعد أن جذبوه من سريره بحيلة نكداء , وأصبح تحت الإقامة الجبرية في دار القادر بالله , حتى وفاته وعمره (73) سنة.

القادر بالله (393 – 422) هجرية

توفى في عمر (87) , وإستمرت خلافته أكثر من (41) سنة بأشهر.

القائم بأمر الله (422 – 467) هجرية

تولى الخلافة في عمر (31) , قبضوا عليه سنة (450) وسجنوه لفترة في غابة ونهب قصره , ثم أعادوه وبقي مسضعفا , ومات بعد أن فصد ونام وكان عمره (76).

المقتدي بأمر الله (267 – 287) هجرية

بويع بالخلافة وعمره دون العشرين بتسعة أشهر , ويقال أن جاريته شمس النهار قد سمته فمات , وعمره يناهز (40) سنة.

المستظهر بالله (287 – 512) هجرية

بويع بالخلافة عمره ستة عشر سنة وشهران , توفى بعد (25) سنة من الخلافة وعمره (41) سنة.

المسترشد بالله (512 – 529) ه-رية

تولى الخلافة وعمره (27) , تعرض للأسر ومات مقتولا في خيمته بمراغة , وعمره (44).

الراشد بالله (529 – 530) هجرية

تولى الخلافة في عمر (27) , أصابه مرض وهو في أصبهان , ودخل عليه جماعة وقتلوه بالسكاكين , وعمره (28) سنة.

المقتفي لأمر الله (530 – 555) هجرية.

تولى الخلافة وعمره (40) سنة , ودام فيها (25) سنة حتى وفاته وعمره (65) سنة .

المستضيئ بأمر الله (555 -575) هجرية

تولى الخلافة في عمر (19) , وتوفى في عمر (39).

الناصر لدين الله (575 – 622) هجرية

تولى الخلافة في عمر (22) , ومضى فيها لمدة (47) سنة حتى وفاته , عمره (69) سنة.

الظاهر بأمر الله (622 – 623)هجرية

تولى الخلافة في عمر (52) . وتوفى بعد تسعة أشهر.

المستنصر بالله (623 – 064) هجرية

تولى الخلافة في عمر (35) , ومضى خليفة لمدة (17) سنة حتى وفاته , وعمره (52) سنة , وكان آخر خلفاء بني العباس الأقوياء في بغداد.

المستعصم بالله (640 – 659) هجرية

تولى الخلافة في عمر (31) , وقتله هولاكو شر قتلة وإستباح بغداد , بعد أن أمضى في الخلافة (19) عاما أضاع فيها ملك آبائه وأجداده , ونكب أمة الإسلام لضعفه وقلة حيلته وتدبيره.

د-صادق السامرائي

*المصدر تاريخ الخلفاء للسيوطي.

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