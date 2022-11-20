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هل يعاني من إصابة؟ تدريبات خفيفة لميسي تثير القلق

وكالات – أبوظبي

تدريبات خفيفة لميسي
أدى ليونيل ميسي تدريبات خفيفة بعيدا عن زملائه في منتخب الأرجنتين اليوم السبت، مما أثار تكهنات بين بعض المشجعين بأنه ربما يعالج من إصابة قبل ثلاثة أيام من المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم لكرة القدم ضد السعودية.

لكن وسائل إعلام أرجنتينية قالت إن القائد البالغ من العمر 35عاما، والذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة والأخيرة، لم يشارك في المران كإجراء “احترازي” بسبب إجهاد في العضلات.

كما لم يشارك ميسي، الذي يعد فريقه من بين المرشحين للفوز باللقب الكبير الذي استعصى على مسيرته الرائعة، في المران الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني في جامعة قطر أمس الجمعة، وبقي في قاعة الألعاب الرياضية مع بعض اللاعبين الآخرين.

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