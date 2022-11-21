افتتاح معرض دولي للتسوق في ذي قار بمشاركة 8 دول عربية وأجنبية

ذي قار / حسين العامل

افتتح في محافظة ذي قار معرض دولي للتسوق شاركت فيه 8 دول عربية واجنبية، وشهد المعرض الذي انطلق للمرة الثانية بعد انقطاع لعدة سنوات اقبالاً واسعاً من قبل المتبضعين.

وشارك في المعرض الذي اقيم على قاعات منتدى سومر الرياضي وسط الناصرية شركات من مصر وإيران والصين والأردن وسوريا والهند وباكستان واليمن.

وقال منظم المعرض حازم فتحي خلال حفل افتتاح المعرض الذي حضرته (المدى) إن “عددا من الشركات العربية والاجنبية فضلا عن الشركات العراقية تشارك في المعرض التجاري الذي سيستمر لغاية الثالث من شهر كانون الاول المقبل”، لافتا الى ان “المعرض لاقى قبولا وحضورا جيدا من المتبضعين”.

وافاد فتحي ان “المعرض يضم مواد متنوعة كالصدف والارابسك والمفروشات المنزلية وملابس مختلفة للنساء والاطفال والرجال والعطور والادوات والتجهيزات المنزلية فضلا عن الاثاث والسجاد والاكسسوارات والفضيات والاحجار الكريمة والمواد الغذائية والزيوت الطبيعية والصناعات الحرفية والشعبية في الدول المشاركة”.

وبدوره قال مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي خلال مشاركته بالمعرض ان “الاستعدادات لإقامة المعرض تواصلت على مدى اكثر من شهر ليكون منطلقا لتبادل اقتصادي وتجاري وثقافي “، مشيرا الى “مشاركة صناعات حرفية وفولكلورية تعكس تراث وثقافة شعوب الدول المشاركة في المعرض وهو ما يتيح الفرصة لتلاقح الثقافات”.

ويجد سعدي ان “اقامة المعرض يمكن ان تفتح آفاق اوسع للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والشركات العربية والاجنبية”.

من جانبها، قالت ممثلة شركة كاترين الاردنية منى ام رعد ان “الجناح الاردني يعرض منتجات البحر الميت والصوابين ومواد التجميل للبشرة والجسم”، مبينة ان “الشركات المشاركة بالمعرض حرصت على ان تكون الاسعار مناسبة وتتلاءم مع اسعار السوق العراقية”، مشيرة الى ان “مشاركتها هي الاولى في المعرض”، معربة عن املها بان “تحظى المنتجات الاردنية بإقبال زوار المعرض”.

فيما ترى احدى زائرات المعرض ان “اقامة معرض دولي في ظل الظروف الراهنة امر حسن”، مشيرة الى انها “جاءت لتحصل على منتجات طبيعية غير صناعية من تلك التي تشتهر بها البلدان المشاركة بالمعرض”.

وتجد ان “اسعار البضاعة تتناسب الى حد ما مع دخل المواطنين”.

فيما قال احمد اليماني وهو مشارك من اليمن ان “مشاركتنا في المعرض اتاحت الفرصة لعرض المنتجات اليمنية”، مبينا ان “شركته قدمت عروضا لمنتجاتها من العطور”، ويرى ان “تنظيم المعرض كان جيدا وان البضاعة المعروضة لاقت قبولاً جيداً يشجع على المشاركات القادمة”.

فيما يرى امين المنصوري وهو احد المشاركين العراقيين في المعرض ان “مشاركة شركتنا هي الاولى في المعرض المقام في ذي قار”، وانه وجد الاقبال جيد على بضاعته من البخور والعطور.

وشهدت محافظة ذي قار، في ( نهاية عام 2014 ) افتتاح فعاليات المعرض التجاري الدولي بمشاركة 38 شركة عربية وأجنبية وعدد من الوزارات الاتحادية، فيما بينت إدارة المحافظة أن الهدف من المعرض توسيع حركة المال والصناعة وتطوير الوضع الاقتصادي.

وكانت محافظة ذي قار أعلنت، في (3 آذار 2013)، عن انطلاق أعمال الدورة الدولية الأولى لمعرض ذي قار للإعمار والتطوير بمشاركة 40 شركة محلية ودولية من مختلف الاختصاصات، وفي حين عولت هيئة الاستثمار على المعرض بتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة.

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