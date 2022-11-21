التربية تشدد الإجراءات في المدارس والصحة تقلل من خطورة كورونا

قللت وزارة الصحة، أمس الاحد، من خطورة ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا، ويأتي ذلك في وقت اكدت فيه وزارة التربية ضرورة اتخاذ اجراءت صحية مشددة لتأمين الطلاب في المدارس، بعد دخول العراق بموجة جديدة لفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في حديث لـ(المدى)، ان “الارتفاع الطفيف باصابات كورونا امر طبيعي، خصوصا مع حلول فصل الشتاء”، مبينا ان “الاصابة باعراض كورونا لا تعني انه الفايروس الخاص بالمرض، بل ربما يعود لفايروسات اخرى تتعلق بالانفلونزا”.

واضاف، ان “الزيادة باصابات كورونا بسيطة جداً، وربما ترتفع خلال الايام المقبلة بشكل اكبر”.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية، توضيحا بشأن وجود نية لتعليق الدوام الحضوري بعد دخول موجة كورونا ثالثة للبلاد، بحسب وزارة الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى)، إن “الوزارة جددت توجيهاتها إلى مديرياتها في بغداد والمحافظات، بضرورة الالتزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات خلال دوام المدارس سواء كان للطلبة أو الملاكات التربوية”.

وأضاف، أنه “لا يوجد أي تغيير في آلية دوام المدارس، بواقع خمسة أيام في الأسبوع”، لافتا الى ان “يوم السبت كان خياراً متحركاً لأيام الدراسة الحضورية لبعض المديريات لتسوية الجدول الأسبوعي خاصة في المدارس الثنائية والثلاثية الدوام لمنح المادة المنهجية الوقت الكافي لدراستها بالشكل الذي يتوجب على الملاك التربوي اتباعه لإيصال المعلومة للطالب أو التلميذ”.

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