الديمقراطي الكوردستاني يطالب برئاسة إحدى اللجان السيادية في البرلمان العراقي



من المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي هذا الأسبوع، رؤساء وأعضاء لجانه البرلمانية، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة إحدى اللجان السيادية.

آمانج هركي، النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قال : «من المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي هذا السبوع لجانه الرئيسية، ومن بين اللجان السيادية المكونة من لجان (النفط، الأمن، القانونية، المالية، العدل)، يطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة لجنتي النفط والمالية، إلا أن الأطراف الشيعية أيضاً تطالب برئاسة هذه اللجان، لذا من المتوقع أن يحصل الديمقراطي الكوردستاني على رئاسة لجنة العدل، إلى جانب منصب نائب رئيس عدد من اللجان الأخرى».

وأضاف «من حق الديمقراطي الكوردستاني أن يحصل على رئاسة اثنتين من اللجان السيادية لأن لديه عدد كبير من المقاعد في البرلمان العراقي».

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