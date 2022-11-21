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الشيخ جنكي يشجب استخدام العنف ضد الطلبة المتظاهرين

استنكرلاهورالشيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني استخدام القوات الامنية العنف ضد الطلبة المتظاهرين.

واعرب الشيخ جنكي عن امتعاضه الشديد إزاء طريقة التعامل مع الطلبة المحتجين.

وكان عددا من طلبة جامعة السليمانية الذين خرجوا في تظاهرات الأحد قد أصيبوا جراء استخدام القوات الأمنية العنف والغازات المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات.

وقال الشيخ جنكي في تصريح صحافي خاص ” لايمكن التعاطي مع مطالب الطلبة المحتجين بهذه الطريقة علما أنهم ينظمون تظاهرات سلمية، مشيرا إلى أن السليمانية تشهد أوضاعا أكثر اضطرابا وتفاقما منذ فترة.

وبشأن تطبيع علاقاته الثنائية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن لاهور الشيخ جنكي أن ليس لديه أي علاقات مع الحزب الديمقراطي سوى أنه أجرى مكالمتين هاتفيتين لتهنئة مسروربارزاني مؤخرا بمناسبة نجاح المؤتمر التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتا بأنه حتى لوكان هناك تطبيع في العلاقات مع الحزب الديمقراطي فهذا أمر طبيعي.

واشار الى أنه يجتمع يوميا مع قادة أمنيين وعسكريين دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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