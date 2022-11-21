بتال: بعض قيادات وزارة الصناعة منهزمون داخلياً ولا يستطيعون تقديم شيءٍ



أكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الأحد، أن شركات الوزارة تعرضت إلى التخريب بعد عام 2003، موضحا أن بعض القيادات فيها منهزم داخلياً ولا يستطيع تقديم شيءٍ.

وقال بتال في تصريح متلفز ان “الصناعة في العراق قبل 2003 كانت أحادية الجانب لعدم توفر المنافس”، مؤكدا ان “بعض شركات وزارة الصناعة تعرضت إلى التخريب بعد عام 2003”.

وأضاف ان “الوزارة قريباً ستشرع بتشكيل مجلسي حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك”، مؤكدا ان “البيئة التي يعمل بها الموظف في الوزارة غير لائقة وقد تكون سبباً في تردي الصناعة لاسيما ان بعض القيادات فيها منهزم داخلياً ولا يستطيع تقديم شيءٍ”.

وتابع ان “الوزارة تحتاج إلى إعادة النظر برواتب موظفي الوزارة”، مبينا ان “70 شركة دمجت في العام 2015 وأصبحت 31 شركة”.

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