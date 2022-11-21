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“بختيارحاجى” يحضر المراسيم الختامية للمهرجان الدولي السابع للمسرح في اربيل

حضر الاستاذ “بختيارحاجي” مديرعام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان ببغداد الجمعة(١٨/١١/٢٠٢٢)المراسیم الختامیة للمهرجان الدولي السابع للمسرح الذي اقيم في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وخلال المراسيم الذي حضره السيد اميد خوشناو محافظ اربيل وعدد من المسؤولين تم توزيع الجوائز على افضل ممثل ومخرج وكاتب نص وافضل عرض.

يذكر ان الحركة المسرحية في اقليم كوردستان شهدت تطورا كبيرا وذلك من خلال الدعم الذي تقدمه حكومة الاقليم للنشاطات الفنية وبالاخص السينمائية والمسرحية.

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