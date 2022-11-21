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بغداد دايرهه النهر

بغداد دايرهه النهر
ميسون نعيم الرومي

بغداد دايرهه النهر
حاضنهه كلها ابطولهه
يغسل شعرهه اوينثره
والگذله وي ازلوفهه
الشمس متعنيه تجي
اتصبح عليهه اتبوسهه
بغداد ابد ماتنسبي
عصيه دوم ابزودهه
بنوات او ابناء احلفوا
محد يفك احجولهه
لموهه لنجوم السمه
والگمر ضوّه اجفوفهه
***
باچر تهب اوتنتفض
تغسل ارضهه اشطوطهه
بغداد خاواهه النخل
لونه لمع بعيونهه
يا حلوه يالكلهه غوه
غربت شمس بخدودهه
خستاوي يا برحيهه الرطب
الزرع چان ايدورهه
دجلتهه وابمايه العذب
بالشمس شع ابنورهه
بغداد لاگلهه الشِـعـِـر
موسيقه الطرب يحلولهه
***
بغداد يا ام العلم
سومر و(اكد) اجدودهه
بغداد ماتحمل حزن
فرحانه دوم ابروحهه
بغداد ياعمر الأزل
عالم ضوه من نورهه
باچر يهب كل الشعب
ايحرر ارضهه او هورهه
ايقاضي من خان الوطن
ايرد الفرح لعيونهه
بغداد دايرهه النهر
حاضنهه كلها ابطولهه
—————————–
تشرين الثاني/2022
ســــــــــــــــتوكهولم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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