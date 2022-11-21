رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد يزور نائب رئيس الوزراء و وزير التخطيط الاتحادي

زار الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد ظهر الاحد (20/11/2022) نائب رئيس الوزراء و وزير التخطيط الاتحادي الدكتور”محمد تميم”.

وفي مستهل الزيارة تم استعراض اخر تطورات الاوضاع السياسية في البلاد، والخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ برنامجها وبالاخص في مجال تقديم الخدمات ومكافحة الفساد.

وفي جانب اخر من اللقاء تم مناقشة العلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان،واكد الطرفان على ضرورة حل جميع الخلافات والاشكاليات وفق الدستور والقانون،واعرب رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان عن امله بأن حكومة السيد السوداني ستكون جادة اكثر من سابقاتها في حسم الامور الخلافية بين اربيل وبغداد.

وفي ختام اللقاء اعرب نائب رئيس الوزراء و وزير التخطيط الاتحادي عن سروره للزيارة مؤكدا على استعد

الوزارة للتعاون مع نظيرتها في اقليم كوردستان،فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة.

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