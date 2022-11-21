رومانوسكي تثمن جهود الحكومة العراقية بالتحرك السريع في ملاحقة قتلة المواطن الأمريكي



بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الأحد، إدامة زخم الحرب على الإرهاب وفلوله.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير “استقبل، اليوم، السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي”.

وجرى وفقا للبيان بحث واقع العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تطويرها وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الصعُد والمجالات، والبحث في إدامة زخم الحرب على الإرهاب وفلوله، والتعاون الثنائي في هذا المجال، ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأمريكي للقوات المسلحة العراقية.

وأعربت السفيرة الأمريكية من جانبها، عن تطلع الإدارة الأمريكية الى المزيد من التبادل والتنسيق الوثيق بين البلدين، كما ثمّنت جهود الحكومة والجهات الأمنية العراقية في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، والتحرّك السريع على هذا المسار.

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