“فارس عيسى” يلتقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان

بغدادالتآخي

التقى الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد بمكتبه الخاص صباح الاحد (20/11/2022) وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيدة “كويستان محمد” يرافقها السيد “عارف حيتو”مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في اقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ “بختيار حاجي” مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد ، بحث الخطوات التي تتخذها حكومة السيد محمد شياع السوداني من اجل تنفيذ برنامجها الحكومي.

وفي جانب اخر من اللقاء تم بحث ومناقشة السبل الكفيلة لحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بشكل عام وبالاخص كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية واقليم كوردستان،فضلا عن دور ممثلية حكومة اقليم كوردستان في التنسيق من اجل تسهيل التواصل بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء شكرت السيدة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان دور ممثلية حكومة الاقليم ببغداد في تذليل العقبات وحل المشاكل المختلفة بين الوزرات والمؤسسات الرسمية بين حكومتي اربيل وبغداد.

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