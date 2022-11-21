قصف صاروخي لمقار أحزاب إيرانية معارضة في كردستان العراق



آثار القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العراق بسقوط صواريخ إيرانية على مقار للحزب الديمقراطي الإيراني في أربيل وبلدة كويسنجق، كما أطلقت القنصلية الأميركية صفارات الإنذار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مقار أحزاب إيرانية معارضة تعرضت إلى قصف صاروخي داخل إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء كوية في أربيل.

وقال وزير صحة أقليم كردستان سامان البرزنجي إن حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى لمقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

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