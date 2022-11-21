نحو 100 مليار دولار عائدات النفط العراقي في 10 أشهر



بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال عشرة اشهر من العام الحالي 2022 نحو 100 مليار دولار.

ووفقا للإحصائية لشركة “سومو” فان “ايرادات النفط العراقي المصدر خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي 2022 بلغت 99 مليارا و646 مليونا و786 الفا و336 دولارا، بمعدل شهري بلغ 9 مليارات و964 مليونا و678 مليونا و633 دولارا”.

واضافت ان “هذه الايرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 65 بالمئة حيث بلغت فيها العائدات المالية 60 مليارا و648 مليونا و11 الفا و368 دولارا وبمعدل 6 مليارات و64 مليونا و801 الف و136 دولارا”.

واشارت الى ان “شهر ايار من العام الحالي 2022 شهد فيها اعلى ايراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 مليارا و477 مليونا و514 الفا و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الاشهر من حيث الايرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليونا 679 الفا و526 دولارا”.

ويعتمد العراق بنسبة 96 بالمئة على الايرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرضت الحكومة السابقة الى ضغوطات كبيرة مع عدم قدرتها في دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الاخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل في بداية عام 2020 مع انتشار مرض كوفيد 19 قبل ان تعاود الاسعار للارتفاع مرة اخرى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط