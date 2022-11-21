وزير العمل العراقي يشيد بتجربة كوردستان ويؤكد أنها من التجارب الرائدة



أشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، اليوم الأحد، بتجربة إقليم كوردستان، مؤكداً في الوقت نفسه أن فيها “الكثير من النجاحات وتعد تجربة رائدة”.

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التقى، الأحد، وزيرة العمل في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد”.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث “سبل التعاون في المجالات الاجتماعية وتقوية العلاقات بين الجانبين”.

وأشاد أحمد الأسدي بـ “تجربة إقليم كوردستان”، مؤكداً أن فيها “الكثير من النجاحات وتعد تجربة رائدة”.

وأكد وزير العمل أن هذه التجربة “جزء من العراق وإنها من أولى المحافظات التي تحررت من قبضة الدكتاتورية”.

وأشار إلى أن “وزارة العمل الاتحادية أصبحت من الوزارات المحورية، وذلك لحجم المسؤولية الملقاة على عاقتها وتولي مسؤولية تقديم الخدمات لشرائح واسعة من المجتمع خاصةً الطبقات الفقيرة”.

ولفت إلى أن من مهام الوزارة كذلك “توفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص والعمل على تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقاً للقانون”.

وشدد على “أهمية تشكيل لجان مشتركة لوضع الحلول المناسبة لجميع المشاكل العالقة” بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإقليم كوردستان.

من جانبها أكدت وزيرة العمل في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، “عن استعداد حكومة الإقليم للتعاون التام مع وزارة العمل الاتحادية لتنفيذ برامج مشتركة”.

وأشارت إلى أن هدف هذه البرامج هو “خدمة الطبقات الفقيرة من المجتمع، وتفعيل دور شركائها الاجتماعيين في جميع المجالات التي من شانها خدمة الشرائح التي ترعاها، وتبادل الخبرات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط