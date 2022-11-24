Posted on by

إعلان الإضراب العام بمدارس السليمانية


ارشيف
2022-11-24
أعلن ممثل المعلمين والمدرسين في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، الإضراب العام عن الدراسة في المدارس والبدء بالمظاهرات المطلبية.

وقال آزاد حمه فرحان ممثل المعلمين المحتجين خلال مؤتمر صحفي إنه وبسبب تجاهل مطالبنا بصرف العلاوات والترفيعات المهنية الخاصة بالموظفين العموميين منذ سنوات سنقاطع قاعات الدراسة اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأضاف أنه “سنبدأ إعتباراً من يوم السبت المقبل بالمظاهرات المطلبية للضغط على الجهات المعنية بصرف مستحقاتنا لدى الحكومة”.

وطالب ازاد الموظفين العموميين الإنضمام لتظاهراتهم، وكذلك طالب ذوي الطلبة بعدم ارسال ابنائهم الى المدارس الحكومية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close