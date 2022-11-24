بمناسبة كأس العالم: الرياضة في القرآن الكريم والسنة (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

ورد المشي ومشتقاته في آيات قرآنية منها قوله تبارك وتعالى “وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ” ﴿لقمان 19﴾، و “يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ” ﴿البقرة 20﴾، و “أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ﴿الأنعام 122﴾، و “أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ” ﴿الأعراف 195﴾، و “وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا” ﴿الإسراء 37﴾، و “قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا” ﴿الإسراء 95﴾. تفرعات كلمة المشي اللغوية التي وردت في القرآن الكريم: مَشَوْا، يَمْشِي، يَمْشُونَ، تَمْشِ، تَمْشِي، وَيَمْشِي، وَيَمْشُونَ، مَشْيِكَ، امْشُوا، تَمْشُونَ، فَامْشُوا، مَشَّاءٍ.

اصل المشي من فعل مشى يمشي امش، والمفعول ممشى والفاعل ماش. مشى فلان يعني سار بقدميه فهو ذهب. اما مشى الوضع اي استمر على ما هو عليه. اما المشي بتشديد الشين يعني جعله يمشي. مش الوضع بتشديد الشين اي استمر فيه مع شئ من عدم الرضا. ممشى اسم مكان أي ممر وعادة يكون للمشي بالاقدام، وقد يكون ممشى بوسائط نقل أخرى كممشى السيارات والطائرات. و وتأتي كلمة المشي مقترنة بكلمات اخرى بمعاني مختلفة مثلا نورا تمشون به اي تهتدون به. من أساليب الرياضة الحديثة رياضة الدراجة الثابتة والسير المتحرك فهو يعوض عن المشي خارج البيت في حالة صعوبته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسابق أصحابه، وكان يعلم أصحابه الرماية، ويحثهم على ركوب الخيل. لا بأس بقراءة القرآن أو حفظه أثناء ممارسة الرياضة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن وهو راكب على دابته وماش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: (احرِصْ على ما ينفعُك، واستعنْ بالله ولا تعجِز). و قال (صُمْ وأفْطِر، وقُمْ ونَمْ؛ فإنَّ لجسدِكَ عليكَ حقًّا، وإنَّ لعينك عليك حقًّا). فقال علي عليه السلام (اجموا هذه القلوب والتمِسُوا لها طرائف الحكمة؛ فإنها تمَلُّ كما تمَلُّ الأبدانُ).

جاء في الموسوعة الحرة ويكيبيديا: قائمة نهائيات كأس العالم: تهيمن قارتا أوروبا وأمريكا الجنوبية على منافسات كأس العالم لكرة القدم، فلم يخرج اللقب من تلك القارتين منذ إنشاء البطولة، بل لم يتمكن أي فريق من خارج تلك القارتين بالتأهل للمباراة النهائية. ثمان منتخبات استطاعت الفوز بلقب كأس العالم، 3 منهم في قارة أمريكا الجنوبية وهم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي و5 من القارة الأوروبية وهم إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا. فخلال 21 نسخة من نسخ كأس العالم حققت المنتخبات الأوروبية 12 لقباً، في المقابل حققت منتخبات أمريكا الجنوبية 9 ألقاب فقط. تكرر الحال في استضافة منافسات فمنذ نشأتها إلى عام 1970، لم تقم البطولة خارج القارتين. لكن في عام 1970 أقيمت البطولة لأول مرة في قارة أمريكا الشمالية وتحديداً في المكسيك، تلتها أيضاً أعوام 1986 في المكسيك، و 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد إقرار الفيفا لمبدأ المداورة في تنظيم كأس العالم، استضافات دول آسيا وهي كوريا الجنوبية واليابان منافسات كأس العالم لكرة القدم 2002، واستضافت جنوب أفريقيا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2010، وتبقى بذلك قارة أوقيانوسيا الوحيدة التي لم تستضف فعاليات المنافسة. شهدت النسخ العشرين السابقة من بطولات كأس العالم فوز ثمانية منتخبات مختلفة باللقب. كما سجل للمنتخب البرازيلي حضوره في كل البطولات، فهو لم يغب أبداً عن أي بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجًا بالكأس فقد فاز بها خمس مرات أعوام: 1958، و 1962، و 1970، و 1994 و2002. يليه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في أعوام: 1934، و 1938، و 1982 و2006، والمنتخب الألماني الذي أحرزها أربعة مرات في أعوام: 1954، 1974، و 1990، و 2014. فاز كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغوياني وفرنسا باللقب مرتين، بينما فازت منتخبات إنجلترا وإسبانيا بلقب البطولة مرة واحدة.

استطاع منتخبان فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين: كان المنتخب الإيطالي أول منتخب يحرز البطولة مرتين متتاليتين في نسختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل بطل أعوام: 1958، 1962. أربعة منتخبات فقط استطاعت أن تحقق لقب كأس العالم خارج قارتها وهم منتخب البرازيل (في أوروبا في عام 1958 وأمريكا الشمالية في عام 1970 وفي عام 1994 وآسيا في عام 2002)، والمنتخب الأرجنتيني (في أمريكا الشمالية في عام 1986)، ومنتخب إسبانيا (في أفريقيا في عام 2010)، ومنتخب ألمانيا (في أمريكا الجنوبية في عام 2014). ونظمت خمس دول كأس العالم مرتين: إيطاليا وفرنسا والمكسيك وألمانيا والبرازيل. جميعهم فازوا بلقب كأس العالم مرة واحدة على الأقل، فيما عدا المكسيك. في الجهة المقابلة، استطاعت 6 دول الفوز بلقب كأس العالم على أرضها وهي الأوروغواي في عام 1930، وإيطاليا في عام 1934، إنجلترا في عام 1966 وألمانيا عام 1974 والأرجنتين عام 1978 وفرنسا عام 1998.

لجأ طرفا النهائي للضربات الترجيح في نهائين فقط من أصل إحدى عشر نهائي خلال 20 نسخة من نسخ كأس العالم، كان أولها في عام 1994 وفيه استطاع المنتخب البرازيلي التغلب على المنتخب الإيطالي، وكانت المرة الثانية في 2006 عندما فاز منتخب إيطاليا على منتخب فرنسا بنتيجة 5-3. أكثر المنتخبات تأهلاً لنهائي كأس العالم لكرة القدم هو منتخب ألمانيا بواقع 8 مرات، يليه منتخب البرازيل بواقع 7 مرات، ويعتبر المنتخب الألماني الأكثر تأهلاً لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بواقع 13 مرة. تمتلك ألمانيا رقمين فريدين، فهي أكثر المنتخبات لعبا للمباريات في تاريخ كأس العالم (109 مباراة)، وأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف ( 226 هدف). أيضاً أكبر عدد من الأهداف سجلت في بطولة واحدة من نصيب المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1954، عندما سجلوا 25 هدفاً. أما من ناحية تلقى الأهداف، نجحت كل من فرنسا في 1998 وإيطاليا في 2006 وإسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2010 في الفوز باللقب والدفاع عن مرماها حين استقبلتا هدفين فقط خلال منافسات البطولة، وهو رقم قياسي بتاريخ كأس العالم لكرة القدم. أكبر فوز في نهائيات كأس العالم هو فوز منتخب المجر بنتيجة 10-1 على منتخب السلفادور لكرة القدم في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1982، في المباراة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. وشهد اللقاء تسجيل أسرع هاتريك في تاريخ كأس العالم لكرة القدم وفيه سُجلت الأهداف الثلاثة خلال 8 دقائق فقط (في الدقيقة 70، 73 و78)، وهو أول هاتريك يسجل من قبل لاعب بديل. أيضاً، يعتبر فوز منتخب يوغوسلافيا على منتخب زائير بنتيجة 9-0 في بطولة 1974، وفوز منتخب المجر على منتخب كوريا الجنوبية في بطولة 1954، أكبر حالات فوز في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

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