سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات التداول الأسبوعي



تشرين الثاني 24, 2022

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول للأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال السوق في بيان إنه نظم خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني 2022، خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 20/11/2022 الى يوم الخميس المصادف 24/11/2022، وتحققت خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم.

2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات دينار.

3.أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (591.33) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (590.60) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.12%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3000) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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