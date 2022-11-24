Posted on by

سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات التداول الأسبوعي


تشرين الثاني 24, 2022

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول للأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال السوق في بيان إنه نظم خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني 2022، خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 20/11/2022 الى يوم الخميس المصادف 24/11/2022، وتحققت خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:
1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم.
2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات دينار.
3.أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (591.33) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (590.60) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.12%) عن اغلاقه في اول الجلسة.
4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3000) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close