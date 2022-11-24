سويسرا تروض أسود الكاميرون بفضل “الابن المهاجر”



هدف سويسرا الوحيد

في مباراة “باهتة”، حققت سويسرا انتصارا مهما في افتتاح مبارياتها بمونديال 2022، على الكاميرون، ظهر الخميس، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

مونديال 2022:

المباراة: سويسرا 1-0 الكاميرون

الملعب: استاد الجنوب

المدينة: الخور

الدور الأول

المجموعة السابعة

الحكم: الأرجنتيني فاكندو تيو

الأهداف: بريل إمبولو (48)

في مباراة “حذرة” بين الفريقين، استطاعت سويسرا بخبرتها خطف هدف وحيد، عن طريق المهاجم بريل إمبولو، في الدقيقة 48، لتخطف معه نقاط المباراة.

يذكر أن إمبولو هو من أصول كاميرونية، الأمر الذي دفعه لرفض الاحتفال بعد التسجيل في مرمى بلده “الأم”.

وتعقدت فرص الكاميرون بالتأهل من المجموعة بعد الهزيمة، خاصة وأنها ستواجه البرازيل وصربيا في المباريات المقبلة.

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