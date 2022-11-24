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قيادي في العزم يروي تفاصيل الاعتداء على حيدر الملا


كشف القيادي في تحالف العزم فارس الفارس الاربعاء، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق حيدر الملا.

وقال الفارس في إيضاح إننا “كنا معا في مقر النائب محمود القيسي نتداول في بعض الامور التي تخص تحالف العزم”، مضيفا انه “بعد نهاية الاجتماع خرج هو اولا وبعد قليل رجع الينا مضرجاً بالدماء التي تنزف من رأسه وكذلك اثنان من الحماية كانوا برفقته وضرباتهم في الرأس لكن بدرجة اقل من الملا”.

وحول الحالة الصحة للملا، أوضح أن “هناك كسرًا في يده يحتاج الى عملية بسيطة، والجرح في الرأس تمت معالجته بـ7 بنود، ووضعه جيد”، مبينًا أن “الملا يريد أن يعرف من يقف وراء ذلك ولماذا”.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، أفاد مصدر مطلع بتعرض النائب السابق والسياسي حيدر الملا لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين في منطقة الغزالية ببغداد.

وقال المصدر أن “الملا واثناء خروجه من مقر النائب محمود القيسي في منطقة الغزالية تعرض للضرب من قبل جهات مجهولة”.

واوضح أن “4 عجلات يستقلها مجهولون اعتدوا على الملا ومن معه باستخدام العصي والدونكيات”.

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