أبوذيّات متنوعة

د. حسن كاظم محمد

حُبِّي عَـلْ چِتِف ذَبَّيتِ لَه شال

خِفْتِ مْن المطر وِلمزنة بِوشال (قطرات صغيرة من المطر)

تالـيهَه غِـدَر بِـيَّه وْتِـرَك شال

بُگيت اسْأَل لِوَش يِزْعَل عَليَّه

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ليش مْتَـيّه حْسابـك شْمالك؟

ما تعرف يمينك مِن شِمالك

دوم اعـتني وِتحفّـظ لْمالـك

بالَـك تِـنغِـدر مِن حَـرامِـيّه

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آني بالحلم مِن صدگ شِـفته

مِن خدّه رِدت بوسه وَشِفته

راد گلاص مَـيّه لِحَد شِفـته (مملوء)

وِنطاني وَعَـد بالقرب جَـيّه

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يَتيم بْيوم عِيدَه لِبسَه وَكْسَه

لِبِس بالات ما كَفَّاه وِكْسَه (كَساه)

تِـمنَّيـت الأَمُر يكون عَكْسَه

لِبسِ الْعيد إلَه أحْسَن هَديّه

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إخِـذ شَمْرَة شَرَف أُمَّك وَبوك

ما أچذّب في حياتي ولا أبوگ

لأن أصلي صَلب جَلمود طابوگ

العَدِل ثابت لأن صاحب قضيّه

وإلى اللقاء

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