إشكالية المبادئ الأخلاقية في الفلسفة

د زهير الخويلدي

مقدمة

لطالما كانت الأخلاق (من الروح اليونانية – العرف) بمعنى أنظمة القيمة ومدونات السلوك جزءًا من المجتمعات البشرية. بهذا المعنى، هناك العديد من التقاليد الأخلاقية المتميزة التي تتوافق مع الانقسامات الثقافية والدينية الرئيسية ، مثل الأخلاق الهندية والبوذية والصينية واليهودية والمسيحية والإسلامية. هذه هي التقاليد الأخلاقية التي يتطلع إليها معظم الناس في العالم للحصول على إرشادات حول كيفية العيش. في التقليد الفكري الغربي، تبدأ الأخلاق الفلسفية مع السفسطائيين اليونانيين في القرن الخامس قبل الميلاد، الذين بدأوا في التفكير في قوانينهم وقيمهم الأخلاقية، وطرح أسئلة نقدية حول الأخلاق، مثل كيفية ظهورها، ولماذا يجب على المرء اتباع إرشاداتها. العديد من الأسئلة نفسها التي شغلت المفكرين الأخلاقيين القدماء لا تزال موضع نقاش حتى يومنا هذا. في الواقع تنقسم الأخلاق الفلسفية (وتسمى أيضًا الفلسفة الإيتيقية) إلى ثلاث مجالات رئيسية للبحث: (1) ماوراء الأخلاق، (2) الأخلاق المعيارية، و (3) الأخلاق التطبيقية. ما وراء الأخلاق هي دراسة لطبيعة الأخلاق. تهتم الدراسة الفوقية الأخلاقية، من بين أمور أخرى، بمعنى وموضوعية الأحكام الأخلاقية، وكيف يمكن للبشر معرفة ما هو صواب. على النقيض من ذلك ، تهدف الأخلاق المعيارية إلى توفير مبادئ توجيهية محددة للعمل من خلال بناء نظريات حول ما يجعل الأفعال صحيحة وخاطئة. تتضمن الأخلاق التطبيقية تطبيق النظريات الأخلاقية المعيارية على قضايا معينة ذات أهمية عملية مثل الإجهاض، والقتل الرحيم، والعقاب الجنائي، ومعاملة الحيوانات. فما المقصود بالمبادئ الأخلاقية؟ وماهو تاريخ ظهور الاخلاق وظروف تشكل الإيتيقا؟

ما وراء الأخلاق

ما وراء الأخلاق هو تحقيق في طبيعة الأخلاق. تشير البادئة “ميتا” إلى ” حول وماوراء وبعد وفوق” ، كما هو الحال على سبيل المثال في كلمة ” مابعد علم النفس ” ، وهي دراسة علم النفس – ما هو تخصص – وليس دراسة في علم النفس. التبسيط إلى حد ما ، يمكننا القول أن الاستقصاء التلوي هو دراسة دراسة. ومن ثم فإن الأخلاق الفوقية هي دراسة الأخلاق: فهي تهتم بتحديد طبيعة الأحكام الأخلاقية الصواب أو الخطأ ، الخير والشر. لا يهتم بمعرفة أي الأفعال أو الأشياء صحيحة أو خاطئة ، أو أي الدول جيدة وسيئة ، ولكن معني بفهم معنى مفاهيم الصواب والخطأ ، الخير والشر. لا تتساءل الميتا الأخلاق عما إذا كان الكذب خطأ دائمًا. بدلاً من ذلك ، يحاول التأكد مما إذا كان هناك بالفعل فرق بين الصواب والخطأ ، أو يحاول توضيح ما يعنيه القول بأن الفعل صحيح أو خاطئ. قد يسأل التحقيق الفوقي الأخلاقي: ما الذي يصدر حكمًا بأن الكذب دائمًا خطأ ، صحيح (أو خاطئ) ، إن وجد؟ إحدى الإجابات المحتملة التي بحثتها الأخلاق الفوقية هي أن القواعد الأخلاقية ليست سوى الأعراف الاجتماعية لمجموعات ثقافية معينة. يستلزم هذا أن الحكم على أن الكذب خطأ دائمًا هو ببساطة تعبير عن معتقدات مجموعة من الناس ، ومعتقداتهم حول الأمر هي التي تجعله صحيحًا. يُطلق على هذا الرأي اسم النسبية الأخلاقية. في العالم الناطق بالإنجليزية ، ركز فلاسفة القرن العشرين بشكل كبير على الأخلاق الفوقية بدلاً من الأخلاق المعيارية. كانت هذه الأجندة الفوقية الأخلاقية ترجع ، أولاً ، إلى التأثير الهائل لـجورج مور المبادئ الأخلاقية ، وثانيًا ، ظهور الوضعية المنطقية. تبنى الوضعيون المنطقيون نظرية المعنى اللغوي تسمى مبدأ التحقق. يقول هذا المبدأ أن الجملة ذات مغزى صارم فقط إذا كانت تعبر عن شيء يمكن تأكيده أو عدم تأكيده من خلال الملاحظة التجريبية. على سبيل المثال ، تعتبر الجملة “هناك لاما في الهند” ذات مغزى لأنه يمكن التحقق منها أو تزويرها عن طريق التحقق فعليًا مما إذا كانت هناك حيوانات لاما في الهند. أحد الآثار المهمة لمبدأ التحقق هو أن الأحكام الأخلاقية لا معنى لها تمامًا. الجملة “القتل خطأ” لا يمكن تأكيدها أو نفيها من خلال التجربة التجريبية. قد نجد أن الناس يعتقدون أن القتل خطأ ، أو لا يوافقون على القتل ، ولكن لا يوجد شيء في العالم يقابل “الخطأ” يمكن التحقيق فيه من خلال العلم التجريبي. لذلك ، وفقًا للوضعيين المنطقيين ، فإن جميع الأحكام التقييمية لا معنى لها (انظر الحقيقة والقيمة). قاد هذا الاستنتاج المقلق العديد من الفلاسفة إلى تنحية أسئلة الأخلاق المعيارية جانبًا والتركيز على المزيد من الأسئلة الأساسية حول جدوى وموضوعية الأحكام الأخلاقية. إن الانفعالات والتعليمات هي نظريات ميتا أخلاقية مؤثرة يمكن فهمها على أنها محاولات لفهم اللغة الأخلاقية مع الالتزام بمبدأ التحقق. إذا كانت جميع الأحكام التقييمية بلا معنى ، فماذا يفعل الناس عندما يقولون إن اللطف أمر جيد ، أو أن القسوة سيئة؟ الانفعالات مثل آير وسي. ستيفنسون ، اعتبر أن التقييمات تعبر عن مشاعر المتحدث ومواقفه: إن القول بأن اللطف أمر جيد هو وسيلة للتعبير عن موافقة المرء على اللطف. وبالمثل ، يجادل هير بأن التقييمات (الأحكام الأخلاقية) هي وصفات (أوامر): القول بأن اللطف أمر جيد هو وسيلة لإخبار الناس بأنهم يجب أن يكونوا طيبين. ثم تُفهم الأحكام التقييمية على أنها عاطفية أو توجيهية ، وتتناقض مع الأحكام الوصفية. يمكن تقييم الأحكام الوصفية على أنها صحيحة أو خاطئة ؛ الأحكام التقييمية ليست كذلك.

الأخلاق المعيارية ونظرية الفعل السديد

تهتم الأخلاق المعيارية بالمعايير الأخلاقية بمعنى المعايير التي يجب على الفاعلين الأخلاقيين الامتثال لها. “لا تقتل” مثال على القاعدة الأخلاقية. تهدف الأخلاقيات المعيارية إلى تحديد مبادئ العمل الصحيح التي يمكن استخدامها لتوجيه البشر في حياتهم. ستكون هذه المبادئ (عادةً) من النوع الذي يمكن استخدامه لتقرير ما إذا كانت مسارات عمل معينة ، أو أنواع معينة من الإجراءات ، صحيحة أم خاطئة. هذا الجانب من الأخلاق المعيارية ، نظرية الفعل الصحيح ، هو تحقيق ومحاولة للإجابة على السؤال: “ماذا علي أن أفعل؟” أو “ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟” يحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال تحديد مجموعة من المبادئ التي يمكن استخدامها لتحديد الإجراءات الصحيحة ، أو بدلاً من ذلك ، كما هو الحال مع أرسطو ، لإظهار عدم توفر مثل هذه المبادئ وأنه يجب إدراك هذا الصواب في سياق ظرفية. إلى جانب المصطلحات التي سبق ذكرها ، “صحيح” و “خطأ” و “يجب” ، هناك مفاهيم معيارية مهمة أخرى تتعلق بالعمل تشمل “إلزامي” و “ممنوع” و “مسموح به” و “مطلوب”. تهيمن أربع نظريات معيارية حاليًا على التضاريس الفلسفية. هذه هي النفعية ، والكانطية ، والحدس ، وأخلاقيات الفضيلة. (راجع أيضًا المقالات حول الأخلاق الغائية ؛ الأخلاق الأخلاقية ؛ أخلاقيات القانون الطبيعي.) وفقًا للنفعية الكلاسيكية ، يكون الفعل صحيحًا إذا وفقط إذا كان ينتج أكبر توازن للسعادة الشاملة. تميل الإصدارات الحديثة من النفعية إلى استبدال السعادة بمفاهيم أكثر احتراما من الناحية الاقتصادية مثل الرغبة أو التفضيل الرضا. تعترف المناقشات المعاصرة أيضًا بالتمييز بين النفعية والعواقبية. العواقبية هي نظرية عامة تجعل الصواب (أو التبرير) يعتمد على قيمة العواقب التي تحدث ، لكنها مستقلة عن أي تفسير لما قد تكون عليه هذه العواقب. على النقيض من ذلك ، فإن النفعية تدعم تفسيرًا ذاتيًا معينًا للقيمة – العواقب التي يجب تعظيمها – والتي تؤكد على رفاهية الإنسان. تستمد الأخلاق الكانطية من عمل إيمانويل كانط. المبدأ الأساسي لأخلاقيات كانط هو الحتمية الفئوية ، والتي يقال إنها تكمن وراء جميع المبادئ الأخلاقية المعترف بها عمومًا. الحتمية الفئوية هي مبدأ الاتساق ، يطالبنا بالتصرف وفقًا للأسباب التي يمكن أن يؤيدها جميع الفاعلين العقلانيين ، أي الأسباب المقبولة عالميًا. تؤكد الأخلاق الكانطية على احترام الأشخاص ، وترى أن هناك (على عكس النفعية) بعض الإجراءات التي لا ينبغي القيام بها أبدًا. كان لأخلاقيات كانط أيضًا تأثير مهم على الفلاسفة السياسيين مثل جون راولز. ان الحدس هو اسم آخر للتعددية. من المحتمل أن يكون الشكل الأكثر شهرة من الحدس هو ذلك الذي قدمه دبليو دي روس في الحق والخير. يجادل روس بأننا قادرون على الحدس عددًا من الواجبات الواضحة غير القابلة للاختزال (للوفاء بوعودنا ، والامتناع عن إيذاء الأبرياء ، وما إلى ذلك) ، والتي لا يسبق أي منها أي واجبات أخرى. في هذا الصدد ، يقبل روس شكلاً من أشكال التعددية الأخلاقية ، لأنه لا يعتقد أن الفعل الصحيح يمكن اختزاله في معيار واحد. هنا يضع نفسه ضد النفعية والكانطية ، وكلاهما نسخ من الوحدانية لأنهما يعترفان بمبدأ أخلاقي أساسي واحد. يعتقد روس أن الإجراء الصحيح (واجب الفرد المناسب) في موقف معين يتم تحديده من خلال الموازنة الدقيقة للمبادئ الأخلاقية المختلفة التي تنطبق في السياق. تتفق. وفقًا لأخلاقيات الفضيلة ، فإن الأخلاق لا تتعلق أساسًا باتباع القواعد ، بل تتعلق بتنمية التصرفات الفاضلة في الشخصية. التصرف هو ميل إلى الحصول على استجابات معينة في مواقف معينة: استجابات مثل العواطف ، والتصورات ، والأفعال. الشخص الفاضل هو الشخص الذي يتصرف بشكل صحيح استجابة للمتطلبات التي تنفرد بها الحالة. هو أو هي شخص قادر على إدراك ما يتطلبه الموقف والتصرف وفقًا لذلك. الأشخاص الذين يتمتعون بفضيلة الشجاعة ، على سبيل المثال ، هم أولئك الذين لديهم ميل إلى “الصمود” تحت المحاكمة ، حيث يتضمن ذلك مجموعة معقدة من المواقف والعواطف والسلوك والتصورات.

نظرية القيمة

المفهومان الأساسيان للأخلاق المعيارية هما “الحق” و “الصالح”. إن مفهوم “الحق” ، الذي تمت مناقشته في القسم السابق ، هو مفهوم الواجب ، والأفعال التي يجب علينا القيام بها ، والتي سيكون من الخطأ عدم القيام بها. يهدف مفهوم الخير ، هدف نظرية القيمة ، أو علم الأكسيولوجيا (من المحاور اليونانية = القيمة ؛ اللوغوس = العلم) ، إلى شرح نوع خيرات الملكية ، وتحديد الأشياء الجيدة. الخير لا يعادل الخير الأخلاقي. الأعمال الفنية لها قيمة ، لكن ليس لها قيمة أخلاقية. أو مرة أخرى ، قد يكون الاسترخاء مفيدًا للشخص ، لكن لا يوجد شيء جيد أخلاقيًا في المشي. تهتم نظرية القيمة بطبيعة الخير بشكل عام ، والتي يعتبر الخير الأخلاقي نوعًا واحدًا منها. ما العلاقة بين نظرية الفعل الصحيح ونظرية القيمة؟ تعتمد الإجابة على النظرية المعيارية المعنية. كما هو موضح أعلاه ، تهدف النفعية الكلاسيكية إلى تفسير العمل الصحيح من حيث تعزيز الخير البشري. في هذا الصدد ، تتطلب النفعية اعتبارًا للخير البشري من أجل تحديد نوع النتائج الجيدة التي يجب تعظيمها. على النقيض من ذلك ، فإن النظريات الأخلاقية ، التي تعتبر أخلاقيات كانط أفضل مثال معروف عليها ، لا تفسر الإجراء الصحيح من حيث تعزيز الخير. قد يجادل العديد من علماء الأخلاق بأنه من الخطأ قتل شخص بريء بغض النظر عن قيمة العواقب. لذلك ، في حين أن المنفعي يحدد الإجراء الصحيح من حيث تعزيز الخير ، يرى عالم الأخلاق ، على سبيل المثال ، أن احترام حقوق الناس هو أكثر أهمية من زيادة مقدار القيمة في العالم. يتم التعبير عن هذا أحيانًا بالقول أن علم الأخلاق يجعل الصواب قبل الصالح. غالبًا ما يتم تصنيف نظريات القيمة من حيث التمييز الذاتي الموضوعي. ترى النظريات الذاتية أن القيمة تعتمد على إنتاج المتعة ، أو الرغبة ، أو التفضيل ، أو بشكل أكثر تجريدًا ، على ما يمكن تفضيله في ظروف مثالية معينة. نظريات النفعية للقيمة ، مثل مذهب المتعة ونسلها ، ونظريات إشباع الرغبة والتفضيل ، هي حسابات ذاتية نموذجية للقيمة. على النقيض من ذلك ، تقول النظريات الموضوعية للقيمة أن بعض الأشياء والحالات تكون ذات قيمة بشكل مستقل سواء كانت تنتج متعة أو مرغوبة أو مفضلة. الكمالية هي نظرية موضوعية للقيمة يعتمد بموجبها الخير على تحقيق أو كمال الطبيعة البشرية. وفقًا لأرسطو ، على سبيل المثال ، فإن أداء وظيفة (ergon) للإنسان ينطوي على ممارسة وكمال قدراته العقلية. يترتب على ذلك أن الحياة الصالحة للإنسان تنطوي على بلوغ الفضيلة أو الامتياز (arête) في العقل.

الأخلاق التطبيقية

تعد الأخلاقيات الفوقية والأخلاقيات المعيارية مجالات بحث مجردة. الفرع الرئيسي الثالث للأخلاق الفلسفية – الأخلاق التطبيقية – عملي للغاية ، ويهدف إلى تطبيق نتائج الأخلاق المعيارية في الحياة اليومية. اهتم العديد من المفكرين الأخلاقيين بمثل هذه الأسئلة. على سبيل المثال ، ادعى أرسطو أن دراسة الأخلاق مفيدة فقط بقدر ما تحدث فرقًا عمليًا في كيفية حياة المرء ؛ يقدم عمل توماس أكويناس الرائع ، الخلاصة اللاهوتية قدرًا كبيرًا من النصائح العملية حول الزواج والأسرة (من بين أمور أخرى) ؛ وكتب كانط وهيوم مباشرة عما إذا كان الانتحار مبررًا أخلاقيًا. اليوم ، بعد فترة من الإهمال النسبي في النصف الأول من القرن العشرين ، يتمتع الاهتمام بالأخلاقيات التطبيقية بنمو هائل. لا تزال القضايا العملية مثل الإجهاض ، والقتل الرحيم ، والعقاب الجنائي ، ومعاملة الحيوانات موضع نقاش حاد. تقدم المناقشة الفلسفية الحديثة لمعاملة الحيوانات مثالًا واضحًا على القيمة العملية للأخلاق التطبيقية. في العالم الغربي (وعلى عكس بعض التقاليد الشرقية) لطالما تم استبعاد الحيوانات من مجال الاهتمام الأخلاقي. لقد تم تربيتهم وقتلهم من أجل الطعام والملابس ، وتم أسرهم وتشريحهم باسم العلم ، وفي بعض الأحيان يتم اصطيادهم من أجل المتعة الخالصة. تم تبرير هذا العلاج بعدة طرق. في السياق الديني اليهودي والمسيحي ، على سبيل المثال ، يُعلَّم أن الله خلق الحيوانات للاستخدام البشري ، ولذا يحق لنا أن نفعل بها ما يحلو لنا ، وقد تم تحدي هذا التقليد الراسخ في القرن الثامن عشر من قبل أحد المؤسسين. النفعية ، جيريمي بنثام. وفقًا للنفعية ، فإن الأخلاق هي في الأساس مسألة تعزيز السعادة (اللذة) ومنع المعاناة (الألم). هذا يعني أن الاهتمام الأخلاقي لا يقتصر على المخلوقات ذات العقل – كما كان يعتقد أرسطو – بل ينطبق على جميع المخلوقات الواعية. يكتب بنثام: قد يأتي اليوم الذي قد يكتسب فيه باقي المخلوقات الحيوانية حقوقًا لم يكن من الممكن منعها عنهم إلا بيد الاستبداد. لقد اكتشف الفرنسيون بالفعل أن سواد الجلد ليس سببًا للتخلي عن الإنسان دون إنصاف لنزوة المعذب. قد ندرك يومًا ما أن عدد الأرجل ، أو زغابة الجلد ، أو انتهاء عظم العجز هي أسباب غير كافية أيضًا للتخلي عن كائن حساس لنفس المصير …. السؤال ليس ، هل يمكنهم التفكير؟ ولا يمكنهم الكلام؟ ولكن ، هل يمكنهم “المعاناة”؟ (1789 ، 311) بقدر ما يتفق المرء على أن الإحساس (وليس العقلانية) هو معيار الأهمية الأخلاقية ، ويوافق على أنه من الخطأ التسبب في معاناة دون داع ، فإن العديد من الممارسات المقبولة (على سبيل المثال) إنتاج اللحوم غير أخلاقية بشكل واضح. توضح هذه الحجة السهلة كيف يمكن للتفكير الفلسفي أن يولد استنتاجات أخلاقية مهمة. وبالمثل ، تم الحصول على نتائج مثيرة للجدل في مجالات أخرى ، ومن خلال تطبيق نظريات أخلاقية مختلفة مثل الكانطية وأخلاقيات الفضيلة. في الواقع، كان تطوير الأخلاق التطبيقية كبيرًا جدًا في العقود الثلاثة الماضية لدرجة أن نظرة عامة منهجية مستحيلة. يتم إحالة القارئ إلى مدخلات المقالات حول الموضوعات المهمة للأخلاقيات التطبيقية. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر أخلاقيات مهنة الطب، والإجهاض، والقتل الرحيم، وأخلاقيات علم الأحياء، والانتحار؛ أخلاقيات الإنجاب؛ الأخلاقيات البيئية]، وحقوق الحيوان، والنباتية، والفلسفة البيئية ؛ الأخلاق المهنية وأخلاقيات العمل ؛ المواد الإباحية والجنس والأبوة ؛ نظرية الحرب العادلة والعقاب والإعدام ؛ المجاعة والفقر.

الحتمية والإرادة الحرة

الأخلاق ليست مستقلة عن فروع التحقيق الأخرى. إحدى نقاط الاتصال المهمة بين الأخلاق والميتافيزيقا هي مشكلة الإرادة الحرة. غالبًا ما يُقال أن الأخلاق تفترض أن الفاعلين البشريين لديهم إرادة حرة ، لأنه إذا كان من الصحيح القول إن شخصًا ما كان يجب ألا يتصرف بطريقة تنتهك التزامًا أخلاقيًا ، فلا بد أنه كان قادرًا على فعل شيء آخر بدلاً من ذلك. لذا يبدو أن الأخلاق، خاصة فيما يتعلق بالالتزام الأخلاقي، تفترض مسبقًا أن لدى البشر إرادة حرة. ومع ذلك، فإن العديد من الفلاسفة قلقون من أن الإرادة الحرة هي وهم بسبب الحتمية العالمية. الحتمية هي الأطروحة القائلة بأن جميع الأحداث في العالم الطبيعي تسير وفقًا لقوانين (حتمية تقريبًا) تحددها قوانين الفيزياء. هل من الممكن، إذا كانت الحتمية صحيحة ، أن يفعل البشر أي شيء بخلاف ما يفعلونه في الواقع؟ على سبيل المثال، كيف يمكننا أن نفهم خيانة يهوذا الإسخريوطي ليسوع المسيح بحرية إذا كانت أفعال يهوذا جزءًا من النظام السببي الطبيعي وتحكمها قوانين لا سيطرة له عليها؟ يعتقد بعض الفلاسفة – غير المتوافقين – أن الإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية تفترضان مسبقًا زيف الحتمية، بينما حاول البعض الآخر – التوافقيون – إظهار أن الإرادة الحرة والحتمية يمكن أن يتعايشا.

خاتمة

لقد حلت العدمية القيمية محل المبادئ الأخلاقية وانتصرت النسبوية على اطلاقية القيم ويعيش الانسان المعاصر فراغا اكسيولوجيا رهيبا حيث ظهر انه بلا مرجعية معيارية بعد تراجع التقاليد والعزوف عن اتخاذ التراث احداثية توجيهية للسلوك الفردي والجمعي وباتت البشرية غير محتاجة حسب البعض لقيم الضمير والواجب والحق والكرامة مادامت تتحرك وفق منطق المنفعة والقانون والقوة والحياة البيولوجية. فمن يمنح الإيتيقا حق الإقامة الكونية في العالم الإنساني والطبيعي ؟ وباي معنى تمثل الإيتيقا البديل الممكن عن الاخلاق التقليدية؟ والا تلعب دورا بارزا في التغلب على الازمة الايكولوجية زمن التغيرات المناخية والانتشار السريع للأمراض والاوبئة ؟ وهل تحتاج الايتيقا نفسها الى المزيد من العقلنة والتنظير في الحياة الاكاديمية ام الحرص على الممارسة و التطبيق في الحياة العادية؟

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