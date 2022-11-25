إيران تحقق فوزا ثمينا على ويلز بهدفين نظيفين..

وتحيي آمالها في التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم



حقق المنتخب الإيراني فوزا ثمينا على نظيره الويلزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الجمعة على استاد “أحمد بن علي” في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وبدأ المنتخب الإيراني الشوط الأول للمباراة بشكل رائع، حيث كان الأخطر على المرمى والأنشط هجوميا ومنظم دفاعيا من أجل تدارك الهزيمة الثقيلة التي منى بها المنتخب أمام نظيره الإنجليزي بالجولة الأولى بنتيجة (2-6)، وفي الدقيقة 15 سجل اللاعب الإيراني علي جولزاده هدفا، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق للمنتخب الإيراني وأضاع العديد من الأهداف، حيث تصدى القائم الأيسر لحارس مرمى المنتخب الويلزي لتسديدة قوية في الدقيقة 50، وبعدها بدقيقة تصدى القائم الأيمن لتسديدة يسارية من أحد لاعبي المنتخب الإيراني الذين اعتمدوا على التصويبات القوية لتهديد مرمى منتخب ويلز.

وفي الدقيقة 86 حصل وايني هينيسي حارس مرمى منتخب ويلز على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على أحد لاعبي المنتخب الإيراني خارج منطقة الجزاء؛ ليكمل المنتخب الويلزي الدقائق المتبقية من عمر المباراة بعشرة لاعبين فقط.

واحتسب حكم اللقاء تسع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، نجح خلالها اللاعب الإيراني روزيه جشمي في إحراز الهدف الأول من تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة +98، وبعدها بدقيقة سجله زميله رامين رضائيان الهدف الثاني لمنتخب إيران.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إيران إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني لينعش آماله في التأهل لدور الـ 16 بالمونديال، فيما تجمد رصيد ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير في انتظار مباراة إنجلترا صاحبة الصدارة برصيد 3 نقاط أمام المنتخب الأمريكي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الثانية للمجموعة ذاتها.

ومن المقرر أن تلتقي ويلز مع إنجلترا وإيران في مواجهة أمريكا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالمونديال.

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