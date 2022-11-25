التشكيل الرسمي لمباراة قطر ضد السنغال في كأس العالم 2022



أعلن الإسباني فليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر عن تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب قطر والسنغال في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي هولندا والإكوادور.

تشكيل قطر ضد السنغال

حراسة المرمى: برشم

الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، ميجيل، همام الامين، اسماعيل محمد.

الوسط: عاصم مدابو، كريم بوضياف، خوخي بوعلام

الهجوم: أكرم عفيف، المُعز علي، حسن الهيدوس.

تشكيل السنغال ضد قطر

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: يوسف سابالي – جاكوبس – خاليدو كوليبالي – عبدو ديالو

خط الوسط:كريبين دياتا – نامباليس ميندي – إدريس جانا جاي

خط الهجوم: إسماعيلا سار – بولاي ديا – ديدهيو.

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