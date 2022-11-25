تركيا وكبش الفداء الضعيف

بديهيا عندما يتلقى الآنسان ضربة من انسان اقوى منه ولا يستطيع رد الضربة عليه، حينها يبحث عنانسان اخر اضعف منه لصب جام غضبه عليه. يسمى هذا المسكين كبش فداء، يدفع حياته ثمنا لفعل لميرتكبه.

في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ كشفت كاميرات المراقبة الروسية جنود اتراك في نفس الخندق مع داعش في ريفادلب السوري، فوجهت روسيا ضربة جوية الى الخندق ادت الى هلاك كل من فيها من جنود اتراكوداعش.

هذا الفعل اغاض تركيا لكنه لايستطيع مد يده على الدب الروسي حينها ادار تركيا وجهه القبيح علىالجيش السوري وقصفه لمدة ٢٤ ساعة موقه بالمساكين مئات القتلى ثمنا لفعل لم يرتكبوه!

في نوفمبر ١٢ فجرت صومالية او سودانية حقيبة في ساحة عامة في استنبول، فدار تركيا وجهه الخبيثالى كورد سوريا في الشمال السوري واخذت تقصف البنية التحت في منطقة الحسكة موقعة عشراتالضحايا المساكين وطبعا بتفرج امريكي بارد.

اليوم تعرضت منطقة دوزجه شمال غرب تركيا الى زلزال عنيف بقوة ٦ درجات على مقياس ريختر خلفتقتلى وجرحى وخسائر مادية

وهنا لا تستطيع تركيا توجيه مدافعها الى السماء لقصفها

بل ستوجه صواريخها الى طبقات الارض السفلى!!!!

لا تتعجبوا ابدا ،انها تركيا ولا بد من كبش فداء ضعيف!!!

جوامير مندلاوي

الولايات المتحدة

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