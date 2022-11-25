لم تتلق ردًا حتى الآن .. “مفوضية حقوق الإنسان” تطلب زيارة رسمية لإيران !

أكد منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ “فولكر ترك”، الخميس، إنه طلب من السلطات الإيرانية الإذن بزيارة البلاد، مشيرًا إلى أنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

وقال “فولكر ترك”؛ للصحافيين على هامش اجتماع ل‍ـ”مجلس حقوق الإنسان”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة”، بشأن “إيران”: “لقد كنت أتواصل مع السلطات الإيرانية.. وطلبت منها أن أزور إيران، لكني لم أتلق ردًا”.

ووصف في وقتٍ سابق؛ الوضع في “إيران” بأنه: “أزمة حقوق إنسان كاملة”، حيث قُتل مئات الأشخاص واعتقل الآلاف إثر الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة؛ “مهسا أميني”، في أيلول/سبتمبر الماضي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط