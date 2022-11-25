Posted on by

لم تتلق ردًا حتى الآن .. “مفوضية حقوق الإنسان” تطلب زيارة رسمية لإيران !

أكد منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ “فولكر ترك”، الخميس، إنه طلب من السلطات الإيرانية الإذن بزيارة البلاد، مشيرًا إلى أنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

وقال “فولكر ترك”؛ للصحافيين على هامش اجتماع ل‍ـ”مجلس حقوق الإنسان”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة”، بشأن “إيران”: “لقد كنت أتواصل مع السلطات الإيرانية.. وطلبت منها أن أزور إيران، لكني لم أتلق ردًا”.

ووصف في وقتٍ سابق؛ الوضع في “إيران” بأنه: “أزمة حقوق إنسان كاملة”، حيث قُتل مئات الأشخاص واعتقل الآلاف إثر الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة؛ “مهسا أميني”، في أيلول/سبتمبر الماضي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close