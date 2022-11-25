مطالبات بحل اتحاد الكرة المصرية بعد فشل منتخب مصر فى التاهل لمونديال قطر

مطالبات لوزير الشباب والرياضة بحل اتحاد الكرة بسبب مونديال قطر

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى باصدار قرار بحل اتحاد الكرة بعد فشل منتخب مصر في التأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد خسارته أمام منتخب السنغال بمباراة المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اتحاد الكرة المصرية هو المسئول الاول والرئيسى عن عدم تاهل المنتخب المصرى لمونديال قطر والاندية المصرية الاهلى والزمالك تمتلك الكثير من اللاعبين المحترفين

مطالبا وزير الشباب والرياضة باصدار قرار بحل اتحاد الكرة والعمل على اعادة تاهيل المنتخب المصرى للبطولات القادمة

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