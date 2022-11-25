Posted on by

مطالبات بحل اتحاد الكرة المصرية بعد فشل منتخب مصر فى التاهل لمونديال قطر

مطالبات لوزير الشباب والرياضة بحل اتحاد الكرة بسبب مونديال قطر

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى باصدار قرار بحل اتحاد الكرة بعد فشل منتخب مصر في التأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد خسارته أمام منتخب السنغال بمباراة المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اتحاد الكرة المصرية هو المسئول الاول والرئيسى عن عدم تاهل المنتخب المصرى لمونديال قطر والاندية المصرية الاهلى والزمالك تمتلك الكثير من اللاعبين المحترفين

مطالبا وزير الشباب والرياضة باصدار قرار بحل اتحاد الكرة والعمل على اعادة تاهيل المنتخب المصرى للبطولات القادمة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close