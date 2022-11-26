الاتحاد الألماني يفسر سبب إشارة تكميم الأفواه قبل مواجهة اليابان

محمد ناجي



كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم من خلال بيان رسمي السبب وراء التقاط الصورة للمنتخب الأول أمام اليابان في كأس العالم وأيديهم فوق أفواههم.

وكان الاتحاد الدولي قد منع جميع المنتخبات التي تشارك في بطولة كأس العالم قطر 2022 بارتداء شارة القيادة الملونة، لدعم المثلية الجنسية، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة الإدارية بالكارت الأصفر منذ الدقيقة الأولى.

وظهر منتخب ألمانيا قبل مواجهة اليابان في صورة المباراة الجماعية، وجميع اللاعبين يضعون أيديهم فوق أفواههم، وهو ما أثار الجدل، قبل أن يحسمه اتحاد بلادهم.

وأصدر الاتحاد الألماني بيانًا رسميًا، أكد من خلاله “الصورة التي التقطها فريقنا، ليست رسالة سياسية، بل هي حقوق للإنسان وغير قابلة للتفاوض”.

وأضاف “لقد منعونا من ارتداء الشارة الملونة، هذا يعني تكميم أفواهنا، هذه الرسالة مهمة جدًا بالنسبة لنا، نحن نقف إلى جانب موقفنا حتى النهاية”.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجانب اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

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