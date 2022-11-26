انجلترا تتعادل مع أمريكا سلبيا وتتصدر المجموعة الثانية فى كأس العالم

محمود أحمد الجمعة, 25 نوفمبر 20



تعادل منتخب انجلترا مع منتخب امريكا بدون اهداف فى المباراة في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وشهدت الدقيقة 32، تسديدة قوية من بوليسيتش لكنها تصطدم بالقائم وتمنع الهدف الأول لصالح منتخب أمريكا.

وبدأ منتخب انجلترا المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كيران تريبيير – ستونز – هاري ماجواير – شاو

خط الوسط: ديكلاين رايس – جود بيلينجهام – ماونت

خط الهجوم: ساكا – رحيم سترلينج – هاري كين

فيما جاء تشكيل أمريكا:

حارس المرمى: تورنر

خط الدفاع: ديست – زيميرمان – ريم تيم – روبينسون

خط الوسط: أدامز – مكيني – موسى يونس

خط الهجوم: تيموثي وياه – رايت – بوليسيتش

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:.

1- إنجلترا 4 نقاط

2- إيران 3 نقاط

3- أمريكا نقطتين

4- ويلز نقطة واحدة

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