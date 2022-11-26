بمناسبة كأس العالم: الرياضة في القرآن الكريم والسنة (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن جابر أنه قال: شكا ناس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التعب، فدعا لهم، وقال: (عليكم بالنسلان) أي الإسراع في المشي، فانتسلنا فوجدناه أخف علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من تعلم الرمي فنسيه كان نعمة أنعمها الله عليه فتركه). قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير).

قال الله تبارك وتعالى “يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ” (البقرة 185)، و “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ” (البقرة 280)، و “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” (البقرة 158). وجاء في دليل الحاج: المناطق التي تكثر فيها الإجهاد الحراري والتي تتطلب المشي: الطواف وقت الظهيرة، المسعى خلال الازدحام الشديد وارتفاع حرارة الجو، صعيد عرفات وقت الظهيرة، أماكن ذبح الأضاحي ورمي الجمرات في منى بسبب طول المسافة والازدحام. ونتيجة لضعف اللياقة البدنية والإرهاق والحركات العنيفة يحصل إجهاد عضلي خلال المشي. ولعلاج ذلك استخدام الكرسي المتحرك، ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الالم، تبريد المنطقة المصابة واخذ المسكنات. وقد يحصل احمرار الجلد وخاصة للمصابين بالسمنة مما يتطلب استخدام المراهم المناسبة على الجسم قبل المشي، الاهتمام بالنظافة الشخصية للتخلص من التعرق، التهوية الجيدة لثنايا الجسم مثل اعلى الفخذين وناحية الابطين، رش بودرة الأطفال بعد التعرق، لبس الملابس القطنية، غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون ووضع الدواء عند الحاجة بشكل متكرر. وعلى الحاج الذي يمشي عليه ان يحمي نفسه من الجفاف بشرب الماء بكمية كافية يوميا، وتناول الاطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات. وعند المشي قد يتعرض الحاج للسقوط، فمن المهم أن يظل الحاج هادئا وان استطاع ان يدحرج يديه وركبتيه للوصول الى مرفق يتكأ عليه كالاثاث ليرفع نفسه ويستريح قليلا قبل البدء بالمشي. وتجنب المشي على الأرض الزلقة. وقد تساعد العصى لكبير السن في الاتكاء عليها عند المشي. وعند حصول كدمات على الحاج وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة.

جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور الـ16) – الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 49) (ملعب خليفة، 18:00). – الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50) (ملعب أحمد بن علي، 22:00). – الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52) (ملعب الثمامة، 18:00). – الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51) (ملعب البيت، 22:00). – الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53) (ملعب الجنوب، 18:00). – الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54) (ملعب 974، 22:00). – السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00). – السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56) (ملعب لوسيل، 22:00). جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 – التاسع من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (53) × الفائز في (54). (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00). – التاسع من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (49) × الفائز في (50). (57) (ملعب لوسيل، 22:00). – العاشر من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (55) × الفائز في (56). (60) (ملعب الثمامة، 18:00). – العاشر من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (51) × الفائز في (52). (59) (ملعب البيت، 22:00). جدول نصف نهائي كأس العالم 2022 – 13 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (57) × الفائز في (58). (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00). – 14 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (59) × الفائز في (60). (62) (ملعب البيت، 22:00). مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022 – 17 ديسمبر/كانون الأول: الخاسر في (61) × الخاسر في (62). (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00). المباراة النهائية لكأس العالم 2022 – 18 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (61) × الفائز في (62). (المباراة رقم 64) (ملعب لوسيل، 18:00).

جاء في موقع يونيوبيديا الشبكة الدلالية عن ملاعب كرة القدم في العراق: ملعب فرانسو حريري في 2011 ملعب فرانسو حريري هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي اربيل العراقي يقع في أربيل في العراق ويتسع لـ 19,000 متفرج. ملعب كركوك الأولمبي هو ملعب متعدد الاستخدامات، يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي كركوك العراقي يقع في كركوك في العراق ويتسع لنحو 25,000 متفرج. ملعب كربلاء الدولي هو أكبر ملعب رياضي في مدينة كربلاء ومنطقة الفرات الأوسط تبلغ مساحته 34 ألف متر مربع ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج وتم افتتاحه في 12 مايو 2016 بمباراة بين المنتخب الوطني العراقي ونادي كربلاء بحضور 30 الف متفرج بينهم محافظ كربلاء ووزير الشباب والرياضة. ملعب ميسان الأولمبي هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي ميسان العراقي يقع في محافظة ميسان في العراق ويتسع ل25000 متفرج افتتح في عام 1987م وهو ملعب دولي استخدم في زمن الاحتلال الأمريكي للعراق كمقر عسكري وعادت ملكيته مؤخرا لوزارة الشباب والرياضة العراقية وفي عام 2015 بدأت إعمال بناءهُ و تطويرهِ، وافتتح الملعب مجدداً في 26 تموز 2017 بحله جديدة. ملعب الكوت الأولمبي وهو ملعب كرة قدم أولمبي يقع في الكوت في العراق. ملعب القوة الجوية يقع في العاصمة العراقية بغداد في منطقة شارع فلسطين يتسع الملعب الخاص بنادي القوة الجوية لـ 10 الف متفرج وهوة حاليا ملعب خاص بالمباريات المحلية للنادي فقط والبسيطة منها وتلعب مباريات الفريق الجماهيرية والمهمة في ملعب الشعب الدولي في بغداد الذي يستع لـ 34 ألف متفرج وملعب القوة الجوية من الملاعب التي انشئت من قبل الهيئة الإدارية للنادي دون أي تدخل حكومي بعد 2003 وقام ببناء الملعب في عهد رئيس النادي السابق سمير كاظم صاحب الفكرة. ملعب النفط هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي النفط العراقي يقع في بغداد في العراق ويتسع ل3000 متفرج. ملعب النجف هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي النجف العراقي يقع في النجف في العراق ويتسع ل15000 متفرج.

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