رد على فديو يسيء الى الملاكات الطبية مدينة الامامين الكاظمين ( ع) الطبية

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو لسيدة تتهم الاطباء العاملين في مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية بالمكوث (8) ساعات في انتظار اجراء العملية لاخيها ومساومتها من قبل الطبيب بمنع الملاكات الطيبة بأجراء العملية

نود ان نوضح الى مواطنينا الاعزاء ان مستشفى الامامين الكاظمين (ع) الطبية و المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ تتعرض الى هجمة شرسة و منظمة هدفها التسقيط و تشويه عمل الملاكات الطبية و الصحية ان مثل هذه الفديوات و المنشورات عند مشاهدتها يجب البحث عن الحقيقة و الغاية من نشرها كون صاحب الحق اذا اراد اجراء مناشدة يقوم باضهار المريض و اضهار شكله و يطالب المسؤول بانصافهم و مساعدتهم ، و قبل ايام تم اجراء مناشدة من والد احد المرضى ان يتم علاج ولده حيث تم الاستجابة و بشكل عاجل من قبل اعلام دائرة صحة بغداد الكرخ و ادارة مستشفى اليرموك التعليمي و اجريت له العملية و كذلك ابواب الدائرة مفتوحة و تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل اسبوع يوم خاص لاجراء مقابلة المدير العام الحالات الانسانية من المواطنين حصرا و من جميع المحافظات

و كذلك نود ان نبين ان اجراء العمليات لا يتم بشكل اعتباطي حيث يتم استقبال المريض و تجرى له كافة الفحوصات اللازمة و يتم تحديد موعد العملية و لا يجوز تغير الموعد الا اذا كانت حالة المريض حرجة و هناك العمليات الطارئة و هذه لا تحتاج الى الانتظار حيث يتم اجرائها في صالات عمليات الطوارئ حيث يتواجد فريق طبي لاجراء العمليات الطارئة على مدار ( 24) ساعة ، علما ان عدد المراجعين اليومي في العيادات الاستشارية اكثر من (2500) مراجع و اكثر من (1000) مراجع في ردهات الطوارئ و اجرت المستشفى اكثر من (250) الف فحص و تحليل مختبري شهريا و اكثر من (50) الف فحص في الوحدات الساندة و تستقبل المئات من المراجعين لاجراء عمليات غسل الكلى و العلاج الكيمياوي و الولادات و تجري صالات العمليات اكثر من ( 3500)عملية شهريا .

لذا نهيب بمواطنينا الاعزاء و المواقع الالكترونية عدم الاستماع و مشاهدة هذه الفديوات التي تشوه من مستوى هذه الخدمات الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الصحية و اي شخص يشعر بأنه تم غبن حقه او لم يحصل على الخدمة الطبية بصورة صحيحة فعليه التوجه الى دائرة صحة بغداد الكرخ و تقديم الشكوى في شعبة شؤون المواطنين او في قسم التفتيش و الشكاوى و باب السيد المدير العام مفتوح و يستقبل جميع المواطنين و بشكل مباشر كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع .

اعلام صحة الكرخ

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