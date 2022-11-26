رضا مبدأي وأموال وتساؤلات تحيط بالسوداني في أيامه الأولى.. وتطلع قلق للنهايات



تمكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الأيام الأولى لتسلمه منصب رئاسة الحكومة من حصد رضا الشارع والقوى السياسية بشكل مبدأي، بفعل تحركاته السريعة تجاه ملفات هامة، في الوقت الذي تحيط موجة تساؤلات بحكومته تطلعات نحو ما سيحققه بمختلف الملفات، خصوصًا وان حكومته تعيش أيامًا “فارهة” بفعل العائدات النفطية المرتفعة للعراق جراء ارتفاع اسعار النفط، والخزين المالي الضخم.

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