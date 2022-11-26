قوة أمنية في السليمانية تداهم منزل الصحفي “روا حسين” وتقتاده لجهة مجهولة

26/11/2022

اقتحمت قوة امنية في السليمانية في ساعات متأخرة من ليل البارحة الجمعة منزل الصحفي روا حسين واقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب.

ويعمل حسين في وكالة “زمن برس” الناطقة باللغة الكردية، ومحدودة الانتشار في منطقة كردستان.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اتصلت بعائلة الصحفي المعتقل، لبيان ملابسات الاعتقال، لكنهم رفضوا الادلاء باي تصريح او معلومة، وقالوا انهم ينتظرون معرفة مكان احتجازه.

الجمعية اذ تتمنى السلامة للزميل روا حسين، فانها تحمل السلطات في اقليم كردستان مسؤولية سلامة جميع الصحفيين، لا سيما وان اقليم كردستان يشهد منذ سنوات عمليات اعتقال وترهيب ودعاوى كيدية واحكام قضائية ضد صحفيين، ادى الى تراجع مستوى حرية التعبير والصحافة في منطقة الاقليم بشكل خاص، وسط صمت الحكومة الاتحادية.

وتعد الجمعية الاسلوب المنتهج من قبل السلطات الكردية ازاء الصحفيين، خرقا دستوريا وقانونيا واضحا، يلزم تدخل السلطات الاتحادية العراقية لايقافها، واي غض النظر عن تلك الانتهاكات يعني انها شريكة بها.

وتطالب الجمعية المنظمات الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها سلطات اقليم كردستان بحق الصحفيين مع بروز دعوات للتظاهر او الاحتجاج.

يشار الى ان السليمانية شهدت في الايام الماضية احتجاجات لطلبة الجامعات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقف صرفها منذ سنوات.

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