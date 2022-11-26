لغة احتلال الشعوب غير مجدية، نعيم الهاشمي الخفاجي

شهدت البشرية وعلى عبر العصور ظاهرة احتلال الشعوب وقهرها واستعبادها بطرق مذلة، بالقرآن الكريم وردت آية عظيمة تشرح حقيقة سطوة المحتلين وبشاعتهم، الملكة بلقيس ملكة سبأ قالت{قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ] الاية 34 من سورة النمل، مع وجود الفارق مابين دعوة نبي الله سليمان وبين سطوة واجرام الدول الاستعمارية بحق الشعوب الضعيفة.

الاستعمار هو سيطرة دولة قوية تمتلك كل آلات القتل والدمار على دولة او دول ضعيفة وبسط نفوذها من أجل استغلال خيراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على نهب وسلب لمعظم ثروات البلاد المستعمرة، بطرق مباشرة أو غير مباشرة بالعصر الحديث بعد مقاومات الشعوب للاحتلالات العسكرية المباشرة فعملت دول الاستعمار الحديث على رسم حدود دول مستقلة وتنصيب عملاء لحكم تلك الشعوب وتسليم الثروات لدول الاستعمار بطرق غير مباشرة من خلال الحلب حسب الطريقة الترامبية بالتعامل مع ابقار الخليج السمينة، تعمل دول الاستعمار على تحطيم كرامة الشعوب المستهدفة، لننظر كيف تم انتهاك كرامة العرب ومسخ هويتهم، الاحتلال التركي في اسم الخلافة الإسلامية نشر الجهل واتبع سياسة التتريك بل حاول ضرب القباىل العربية الأصيلة من خلال عمل تحالفات قبلية ودعم عناصر ليست عربية ليصبح هؤلاء شيوخ وامراء على القباىل العربية واستعبادهم، والعمل على فرض ثقافة الدولة المستعمرة، وكذلك عملت الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا علة احتلال دول الشرق الأوسط من خلال الاحتلال العسكري المباشر بالحرب العالمية الأولى من خلال تعاون مفتي مكة الزعيم الروحي للعالم العربي السني لاسقاط الدولة العثمانية واستبدال احتلال الدولة العثمانية في استعمار أشد بشاعة ونتانة، وفرض ثقافة الذل وفرض ثقافات دول الاستعمار في نشر الرذيلة، لذلك بعد خيانة مفتي مكة وغالبية الضباط والشيوخ والساسة العرب السنة وتعاونهم مع الاستعمار، قامت الدول المستعرة على دعم عملائها ونقضت اتفاقها مع شريف مكة الرذيل ودعم عبدالعزيز سعود والوهابية، وجلبوا ابناء شريف مكة لحكم العراق وسوريا والاردن، لذلك شعوب العرب قاومت الاستعمار وشهدت خمسينيات وستينيات القرن الماضي نهاية التواجد الاستعماري الاستيطاني المباشر، لعب الشيعة العرب دور مهم في دول المشرق العربي على رفض الاستعمار وقاتلوا إلى جانب الجيش العثماني التركي الذي كان يقتل الشيعة لأسباب مذهبية، من قاوم المحتل بالعراق وسوريا واليمن وشرق السعودية هي القبائل الشيعية ومرجعياتهم دون غيرهم، مقاومة الشيعة كان لها الدور المهم في قيام الشعوب العربية برفض وجود الاحتلال العسكري المباشر لذلك تم الاعتراف في استقلال دول عربية لكن الاستعمار مكن عملائه من الوصول لحكم الدول العربية المستقلة بالشكل فقط، تم تغير الاستعمار القديم إلى الاستعمار الحديث من خلال مد ودعم أنظمة عميلة ومد جسور مع هذه الأنظمة لتحل محل القوات الاستعمارية وتسليم الثروات واقامة القواعد العسكرية في الدول النفطية بالخليج.

لذلك على سبيل المثال ‏أمريكا وتحالفها ومعها دول العرب دول الرجعية العربية نجت في احتلال العراق لكنها فشلت في إيجاد نظام سياسي على النسخة الخليجية يسلم الثروات لهم لذلك عملت قوى الاحتلال على ارباك المشهد السياسي ودعم القوى التكفيرية للقتل والفتك وتوجيه المفخخات في استهداف المكون الشيعي لكسر ارادتهم ومسخ هويتهم واذلالهم لكن حدث عكس ذلك رغم أمية وجهل الكثير من ساسة الأحزاب الشيعية العراقية وخلافاتهم البينية والشخصية، على مستوى الدول العربية فشل صدام باجتياح الكويت وفشل القذافي في احتلال تشاد ، لكن بسبب حماقة صدام في احتلال الكويت انتشرت القواعد العسكرية للناتو بالمنطقة، حاولت اسراىيل احتلال لبنان ونجحت بمساعدة القوى الكتائبية عام ١٩٨٢ في احتلال بيروت لكنها فشلت اسرائيل بسبب مقاومة المكون الشيعي والسني برفض الاحتلال والعمل على طرده ونجت المقاومة الشيعية على هزيمة الاحتلال وتحرير الجنوب عام ٢٠٠٠ ، بعد هزيمة القوى المرتبطة بالاستعمار باليمن تم دعم السعودية لكنها فشلت السعودية باجتياح اليمن وفرض وصايا على الشعب اليمني، الصراع ما بين روسيا واوكرانيا أيضا روسيا لم تستطع احتلال دولة أوكرانيا، لذلك لم يعد الاحتلال والاجتياحات والحروب التقليدية ذو فائدة وغير قابلة لوضع العالم الجديد وعدم إيمان الشعوب بهذه الحروب، ليفتش الجميع على انهاء الحروب والتوصل إلى اتفاقات تخدم البشرية جميعا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل

25/11/2022

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