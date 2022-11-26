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مشاريع خدمية بكلفة 6 مليار دينار في دهوك


أعلن محافظ دهوك، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ عدد من مشاريع بناء المدارس وإصلاح وتوريد مستلزمات مدرسية بتكلفة تزيد عن ستة مليارات دينار.

وقال د. علي تتر: «دخلت عدة مشاريع بناء مدارس مرحلة التنفيذ، بما فيها مشروع بناء مدرسة من 18 قاعة صفية في كلكجي بقضاء شيخان، وبناء مدرسة من 18 قاعة صفية في مالطا الإسلام في دهوك، وبناء مدرسة من 18 قاعة صفية في قرية إيمينكي، وبناء مدرسة من 12 قاعة صفية في قرية دوستك في قضاء بردةرش، وبناء مدرسة من 12 قاعة صفية في قرية كانيلان في قضاء بردةرش».

وأضاف: «سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى منها توفير 28 ميني باص لنقل موظفي وطلاب مركز التوحد والسمع، وأربعة معاهد للمعاقين تابعة لمديرية الرعاية الاجتماعية والتنمية في دهوك، ومشروع استبدال محولات مشروع مياه دهوك ومحطة سيميل القديمة وتأمين أنابيب لشبكة مياه مركز دهوك».

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