إريكسن يكشف أسباب ضحكه بعد حركة العيدوني

إريكسن يكشف لـ”العربي الجديد” أسباب ضحكه بعد حركة العيدوني

الدوحة إسلام المؤدب

تميز أداء لاعبي المنتخب التونسي في مباراته الأولى أمام منتخب الدنمارك بالاندفاع البدني القوي، ما جعلهم ينجحون في إنهاء اللقاء بنقطة التعادل أمام منافس يعتبر من بين أفضل المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وشهدت المباراة في بدايتها حركة من لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، كريستيان إريكسن، أثارت غضب الجماهير التونسية، حينما افتك منه عيسى العيدوني الكرة، وتوجه نحو الجماهير صارخاً لتحفيزها على التشجيع، وهو ما جعل إيركسن يضحك، ما اعتبرته الجماهير التونسية استهزاء باللاعب التونسي.

ووجه “العربي الجديد” خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، لكريستيان سؤالا حول هذه الحركة قبل مباراة الدنمارك وفرنسا المقررة السبت، فقال: “لقد قام بتلك الحركة الانزلاقية في أول دقيقتين من المباراة، وقد كانت حركة رائعة من قبله، ثم توجه إلى الجماهير لإثارتها، وهو ما فاجأني كثيرا ولم أتعود على مشاهدة ذلك في بداية المباراة، لكنني ضحكت بإيجابية لأن الحركة أعجبتني، وليس لأنني استهزأت باللاعب”.

وحول إمكانية مفاجأة الدنماركيين بالطريقة التي لعب بها نسور قرطاج، كشف النجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي: ” لالم نُفاجأ بتاتا بمحاربة التونسيين على الكرة، خصوصا أن المباراة دارت أمام جماهيرهم الغفيرة، وقد كانت الأجواء مثالية”.

واختتم لاعب مانشستر يونايتد تصريحه: “إنها فقط مجرد مباراة، لن تتغير ببعض الآراء التي تكتب، لقد قاموا بعمليات انزلاقية من طرفهم، وقمنا بذلك نحن أيضا، لكننا في النهاية نحترمهم ويحترموننا”.

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