الاتحاد الإيراني يشكو نظيره الأميركي لدى فيفا اعتراضاً على حذف رسم كلمة “الله”



بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رسالة إلى الاتحاد الدولي “فيفا” وأدان فيه تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير شكل علم ايران.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني في بيان أن “صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على إنستغرام قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار “الله” من العلم الإيراني”.

وتابع “عقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم”.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة مصيرية بعد غد الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم. انتهى/ 25 ل

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