الارجنتين تكتسح المكسيك بهدفين من صناعة ميسي في كأس العالم



حافظت الأرجنتين على أمالها في مونديال قطر، بتحقيق انتصار هام على حساب المكسيك بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت على ملعب لوسيل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجل ثنائية الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة (64) وإنزو فيرنانديز في الدقيقة (87).

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة متذيلة الترتيب.

شكلت المكسيك الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة العاشرة، بمتابعة مونتيس لعرضية من مخالفة، مسددا كرة على الطائر مرت إلى جوار القائم.

وغابت المحاولات الهجومية من قبل الفريقين في الدقائق التالية، والتي كانت السمة الأبرز بها هي الالتحامات القوية بين اللاعبين.

وظهرت الأرجنتين للمرة الأولى في الدقيقة 34، بتحصلها على مخالفة في الجانب الأيمن، نفذها ميسي بتسديدة مباشرة تصدى لها أوتشوا.

وعادت الأرجنتين للظهور في الدقيقة 41، بارتقاء من لاوتارو مارتينيز لعرضية من دي ماريا، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكادت المكسيك أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 45، بتحصلها على مخالفة نفذها فيجا بتسديدة قوية مباشرة، تألق مارتينيز في التصدي لها.

وسدد فيجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تحصلت الأرجنتين على مخالفة على حدود المنطقة في الدقيقة 50، نفذها ميسي بتسديدة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

ونجحت الأرجنتين في افتتاح التسجيل في الدقيقة 64، بتسديدة أرضية صاروخية من ميسي من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحاولت الأرجنتين إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعدما أرسل أكونيا عرضية أرضية على حدود المنطقة، تابعها مولينا بتسديدة مباشرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأطلقت الأرجنتين رصاصة الرحمة على المكسيك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 87، بتسديدة مقوسة رائعة من فيرنانديز من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

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