التنمر والتنمر الألكتروني (عبر الانترنت) كنوع من العدوانية

د.احمد مغير

التنمر هو شكل حديث من أشكال العدوان. يقول العلماء إن التنشئة الاجتماعية واللعب مع الأطفال الآخرين مفيد للنمو النفسي للأطفال. ومع ذلك ، ليس كل سلوك اللعب له نتائج إيجابية. بعض الأطفال عدوانيون ويريدون اللعب بخشونة. بينما أطفال آخرون أنانيون ولا يريدون مشاركة الألعاب. أحد أشكال التفاعلات الاجتماعية السلبية بين الأطفال التي أصبحت مصدر قلق للتربويين هو التنمر. التنمر هو معاملة سلبية متكررة لشخص آخر ، غالبا ما يكون مراهقا. إن وقوع حادث لمرة واحدة يقوم فيه طفل بضرب طفلا آخر في الملعب لا يعتبر تنمرا، التنمر هو سلوك متكرر. الموقف السلبي النموذجي في التنمر هو محاولة إلحاق الأذى أو الإصابة أو الإذلال ، ويمكن أن يشمل التنمر هجمات جسدية أو لفظية. ومع ذلك ، لا يكون التنمر جسديا أو لفظيا فقط ، بل يمكن أن يكون نفسيا. وجدت الأبحاث اختلافات بين الجنسين في كيفية تنمر الفتيات والفتيان على الآخرين. يميل الأولاد إلى الانخراط في عدوان جسدي مباشر مثل إيذاء الآخرين جسديا. تميل الفتيات إلى الانخراط في أشكال اجتماعية غير مباشرة من العدوان مثل نشر الشائعات أو تجاهل الآخرين أو عزلهم اجتماعيا.

يشمل التنمر ثلاثة أطراف: المتنمر والضحية والشهود أو المارة. ينطوي فعل التنمر على اختلال في توازن القوى لامتلاك المتنمر لمزيد من السلطة – جسديا وعاطفيا و / أو اجتماعيا على الضحية. يمكن أن تكون تجربة التنمر ذات تأثير إيجابي للمتنمر ، الذي قد يشعر بتعزيز الذات. ولكن هناك العديد من العواقب السلبية للتنمر على الضحية ، وكذلك على المارة. أن التنمر يؤثر سلبا على المراهقين حيث يرتبط التعرض للتنمر بانخفاض الصحة العقلية، بما في ذلك الشعور بالقلق والاكتئاب. وقد يؤدي الى تدهور في أداء ضحايا التنمر للواجبات المدرسية ،كما يمكن أن يؤدي التنمر أيضا إلى انتحار الضحية.

على الرغم من عدم وجود نمط شخصي واضح لمن يصبح متنمرا ومن يصبح ضحية للتنمر ، فقد حدد الباحثون بعض الأنماط لدى الأطفال الذين هم أكثر عرضة للتخويف : – الأطفال الذين يتفاعلون عاطفيا هم أكثرعرضة لخطر التعرض للتنمر. قد ينجذب المتنمرون إلى الأطفال الذين ينزعجون بسهولة لأن المتنمر يمكن أن يحصل بسرعة على رد فعل عاطفي منهم.

– من المرجح أن يتم استهداف الأطفال المختلفين عن الآخرين بالتنمر. قد يكون الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو ضعف إدراكي أو مختلفين عرقيا أو إثنيا او ذوي الميول الجنسية المغايرة عن مجموعة أقرانهم أكثر عرضة للخطر.

التنمر الإلكتروني

مع النمو السريع للتكنولوجيا ، وتكنولوجيا الهاتف المحمول المتاحة على نطاق واسع ووسائل التواصل الاجتماعي ، ظهر شكل جديد من أشكال التنمر: التنمر عبر الإنترنت. التنمر عبر الإنترنت ، مثل التنمر التقليدي، هو سلوك متكرر يهدف إلى التسبب في ضرر أو ايذاء نفسي لشخص آخر. ما هو فريد من نوعه حول التنمر عبر الإنترنت هو أنه عادة ما يكون سريا ومخفيا ويتم على انفراد ، ويمكن للمتنمر أن يظل مجهول الهوية. إخفاء الهوية يعطي المتنمر القوة ، حيث قد تشعر الضحية بالعجز ، وغير قادرة على الهروب من التحرش ، وغير قادرة على الانتقام . يمكن أن يتخذ التنمر عبر الإنترنت أشكالا عديدة ، بما في ذلك مضايقة الضحية عن طريق نشر الشائعات ، وإنشاء موقع ويب للتشهير بالضحية ، وتجاهل الضحية أو إهانتها أو الضحك عليها أو إغاظتها.

في التنمر عبر الإنترنت ، من الشائع أن تكون الفتيات متنمرات وضحايا لأن التنمر عبر الإنترنت غير مادي وهو شكل أقل مباشرة من أشكال التنمر. ومن المثير للاهتمام أن الفتيات اللواتي يصبحن متنمرات عبر الإنترنت غالبا ما يكن ضحايا للتنمرعبر الإنترنت ايضا في وقت واحد. آثار التنمر عبر الإنترنت ضارة تماما مثل التنمر التقليدي وتشمل شعور الضحية بالإحباط والغضب والحزن والعجز والخوف. وقد يعاني الضحايا أيضا من انخفاض احترام الذات . علاوة على ذلك ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن كل من ضحايا التنمر عبر الإنترنت والجناة هم أكثر عرضة للتفكير في الانتحار ، وهم أكثر عرضة لمحاولة الانتحار من الأفراد الذين لم يشتركوا في التنمر عبر الإنترنت.

د.احمد المغير/طبيب اختصاصي وباحث

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