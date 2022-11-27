الحكيم يوجه دعوة الى مجلس الوزراء ويتحدث عن السوداني



دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، مجلس الوزراء الى عقد جلسة شهريا في كل محافظة.

وقال الحكيم، في بيان: “في لقائنا مع شيوخ ووجهاء عشيرة الثراون المنتمية إلى إمارة بني حسن في الفرات الأوسط استذكرنا التاريخ المشترك الذي جمعنا بشيوخ ووجهاء هذه العشيرة الكريمة، واستذكرنا أيضا تاريخها البطولي في المراحل المصيرية من تاريخ العراق في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب”.

وأضاف: “جددنا رؤيتنا للدعائم التي حفظت الهوية الإسلامية وحفظت العراق المتمثلة بالمرجعية الدينية والشعائر الحسينية والعشائر العراقية، وبيّنا أن القفز على أي من أركان هذه المعادلة سيتسبب بإرتباك المشهد العراقي والشواهد على ذلك كثيرة”.

وتابع: “أشرنا إلى الواقع السياسي الصعب الذي مر على العراق في السنة الماضية، حيث الإنسداد السياسي الذي عاشه العراق بسبب النتائج غير المتوازنة التي أفرزتها الانتخابات”.

وبين: “فيما أشرنا إلى عوامل نجاح حكومة السوداني المتمثلة بالدعم الإقليمي والدولي والوفرة المالية النسبية والإستقرار الأمني فضلا عن التدرج الوظيفي لرئيس الوزراء مما جعله صاحب دراية بالأزمات والمشاكل وحلولها”.

واكمل الحكيم: “جددنا دعوتنا للإهتمام بالمحافظات وعقد جلسة مجلس الوزراء شهريا في كل محافظة، كما حذرنا من هجمة موجهة تستهدف تضخيم السلبيات وتحجيم وتسفيه الإيجابيات، وحثثنا الجميع على النظر بواقعية والتحلي بالصبر وأن لا تكون الطموحات أكبر من الإمكانات المتاحة”.

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