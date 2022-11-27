السوداني لقائد بعثة الناتو: التعاون مهم وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية



27-11-2022 :26

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، لقائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية.

وقال مكتب السوداني في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له”.

وأضاف أن “اللقاء شهد استعراض مهام البعثة، في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق، الذي ينطوي على تقديم المشورة والتدريب، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب”.

وشدد السوداني خلال اللقاء، على “أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره”.

من جانبه، أكد أيانوتشي أن “بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق مهامّها وواجباتها، في تطوير القطّاع الأمني بالعراق”.

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