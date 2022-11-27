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العراق على موعد مع حالة جوية جديدة

تشير تنبؤات الطقس إلى حالة جوية رطبة متوقعة قد تجلب بعض المفاجآت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة امس السبت “عندما تتقدم الاخاديد الجوية في الطبقات العليا من الشمال الغربي بالتمركز المبين في الصور أدناه، ويكون اندفاع المنخفض الجوي السطحي أكثر نحو شمال الجزيرة، جاذباً معه رطوبة مدارية من الجنوب الدافئ والمشبع ببخار الماء، يعني أن الخير الواسع هو العنوان الأبرز للمناطق التي يشملها التمدد الرطب ونقصد غربي وشمالي البلاد في هذه الحالة المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء”. وأضاف، “ورغم ان مدن الجنوب والفرات الاوسط فرصتها من الامطار قليلة خلال هذه الحالة، لكن عبور الاخدود يوم الاربعاء، ربما سيجلب بعض المفاجآت”.

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